Đường đèo Măng Đen phủ sóng di động 4G

Kon TumToàn tuyến đèo Măng Đen dài 13 km, nối huyện Kon Rẫy và Kon Plông được phủ sóng 4G sau hai năm thi công.

Ngày 31/5, trung tá Lê Minh Dương, Giám đốc Viettel Kon Tum, cho biết sau đơn vị đã phát sóng bổ sung ba trạm (2,5 tỷ đồng), nâng tổng số trạm phủ tuyến đèo này lên thành 5, giúp người dân, du khách khi qua đèo không còn gặp tình trạng mất liên lạc.

Đường đèo Măng Đen dài khoảng 13 km. Ảnh: Trần Hóa

Đèo Măng Đen (thuộc quốc lộ 24) ở độ cao 1000-1200 m so với mực nước biển, được làm mới từ năm 2015, giảm độ dốc và quanh co hơn so với trước. Tuy nhiên, đường đèo Măng Đen trắng sóng di động, gây khó khăn cho người dân, nhất là tài xế khi gặp sự cố.

Theo ông Dương, địa hình đèo Măng Đen hiểm trở, không có điện lưới, rất khó khăn khi triển khai cáp quang, trạm phát sóng.

Hơn một tháng trước, Viettel Kon Tum phát sóng 7 trạm 5G phủ toàn bộ khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số tại vùng cao Tây nguyên, giúp Măng Đen trở thành khu đô thị du lịch thông minh trong tương lai.

Trần Hóa