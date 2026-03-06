Đường đến ngục tù của thiếu nữ bỏ nhà theo bạn trai

MỹCaril Ann Fugate, 14 tuổi, bị kết tội giúp bạn trai sát hại 10 nạn nhân và phải nhận án chung thân, nhưng luôn khẳng định mình cũng chỉ là nạn nhân.

Ở tuổi 13, Caril Ann Fugate được chị gái giới thiệu làm quen với Charles Starkweathe, hơn 5 tuổi. Thiếu nữ lớn lên ở Lincoln, bang Nebraska lập tức bị cuốn hút bởi vẻ quyến rũ và phong cách phóng khoáng như tài tử Hollywood của Charles.

Charles tỏ ra tốt bụng khi dạy Caril lái xe, nhưng dần bộc lộ mặt tối tăm trong tính cách. Hắn từng bị bắt nạt ở trường vì chân vòng kiềng và nói lắp, bỏ học từ cấp ba với chỉ số IQ thấp hơn mức bình thường 4 điểm, hiện làm tài xế xe chở rác.

Charles được miêu tả là người nóng nảy và dễ kích động, bị xã hội xa lánh. Caril sau này chia sẻ rằng đã cố gắng chia tay với Charles: "Tôi liên tục bảo anh ta rời đi, nói không bao giờ muốn gặp lại nữa nhưng anh ta vẫn quay lại".

Tuy nhiên, Charles dường như say mê Caril. Khi sát hại nạn nhân đầu tiên, một nhân viên trạm xăng, vào ngày 1/12/1957, Charles khai rằng muốn cướp 100 USD để có thể bỏ trốn cùng Caril.

Chuỗi tội ác của cặp đôi tuổi teen

Ngày 21/1/1958, Charles lại gây án. Lần này, hắn nhắm vào gia đình của bạn gái. Mẹ, cha dượng và em gái cùng mẹ khác cha mới 2 tuổi của Caril đều bị sát hại.

Trái ngược với lời khai của Charles, Caril khẳng định không hề hay biết về vụ thảm sát gia đình mình. Trong đơn xin ân xá, Caril cho biết trở về nhà và thấy Charles đang chĩa súng vào người mình. Theo Caril, Charles nói rằng gia đình cô đang bị hai thành viên trong băng nhóm của hắn bắt làm con tin.

"Anh ta đe dọa tôi rằng nếu không làm theo mọi điều anh ta nói, anh ta sẽ gọi điện thoại bảo băng nhóm giết cả gia đình tôi, và đó sẽ là lỗi của tôi", Caril kể.

Cặp đôi phi tang xác và ở lại nhà Caril vài ngày. Sau đó, cảnh sát tìm thấy thi thể ở những nơi kỳ lạ: cha dượng của Caril bị nhét trong chuồng gà, mẹ cô bị giấu trong nhà vệ sinh ngoài trời, em gái Caril bị đặt trong thùng carton ở gần mẹ.

Sau khi hàng xóm bắt đầu nghi ngờ, Charles và Caril bỏ nhà đi và dấn thân vào cuộc phiêu lưu bạo lực.

Charles Starkweather và Caril Ann Fugate trong bức ảnh không rõ ngày tháng, trước chuỗi tội ác ở Nebraska và Wyoming. Ảnh: AP

Sáu ngày sau, cặp đôi cùng nhau thực hiện một trong những chuỗi án mạng khét tiếng nhất lịch sử nước Mỹ. Họ bắn chết lão nông 70 tuổi, sát hại hai học sinh trung học để cướp xe, đột nhập nhà và sát hại cặp vợ chồng giàu có cùng người giúp việc.

Caril khẳng định không tham gia bất kỳ vụ giết người nào, nhưng thừa nhận đã lấy ví của một trong hai học sinh trung học đang hấp hối.

Khi các thi thể được tìm thấy, cảnh sát tổ chức cuộc truy lùng quy mô lớn, lục soát từng nhà trong khu vực, thậm chí huy động cả Vệ binh Quốc gia và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Thị trưởng Lincoln treo thưởng 1.000 USD.

Ngày 29/1/1958, khi chạy trốn đến bang Wyoming, Charles và Caril dừng xe phía sau một người bán giày dạo đang ngủ trong chiếc Buick. Charles bắn chết người này để cướp xe, nhưng cảnh tượng hai chiếc xe dừng lại bên vệ đường đã thu hút sự chú ý của một tài xế khác và một cảnh sát.

Trong lúc Charles và tài xế giằng co khẩu súng trường, viên cảnh sát lái xe đến gần. Nhìn thấy cơ hội, Caril chạy về phía cảnh sát và hét lên: "Cứu tôi! Cứu tôi! Hắn định bắn tôi!".

Charles phóng xe bỏ chạy nhưng bị trúng đạn, quyết định đầu hàng để được chăm sóc y tế. Hắn và Caril đều bị bắt và bị buộc tội giết người.

Nạn nhân hay đồng phạm?

Khi bị bắt, Caril khai không biết gì về cái chết của ba người thân, Charles đã dàn dựng toàn bộ chuỗi tội ác. Charles ban đầu ủng hộ lời khai của bạn gái, sau đó lại nói rằng Caril tự nguyện tham gia các vụ giết người.

"Chắc chắn là giờ anh ta căm ghét tôi vì đã bỏ chạy. Anh ta đang cố gắng làm cho mọi người nghĩ rằng tôi cũng có tội như anh ta", Caril nói tại một cuộc họp báo khi được hỏi tại sao Charles cáo buộc cô là đồng phạm.

Charles bị kết tội và bị tuyên án tử hình bằng ghế điện. Caril, người phụ nữ trẻ nhất bị buộc tội giết người cấp độ một vào thời điểm đó, cũng bị kết tội sau khi Charles làm chứng chống lại cô. Vì có bằng chứng cho thấy Caril đã có cơ hội rời bỏ Charles nhưng không tận dụng, cô bị kết án tù chung thân.

Charles bị hành quyết vào ngày 25/6/1959, nhưng Caril chỉ phải thụ án 17 năm nhờ được giảm án.

Caril Ann Fugate, 14 tuổi, nở nụ cười với các nhiếp ảnh gia từ ghế sau xe, ngày 31/1/1958. Ảnh: AP

Sau khi ra tù, Caril dần trở lại cuộc sống bình thường. Cô làm kỹ thuật viên y tế và nhân viên vệ sinh trước khi nghỉ hưu, kết hôn năm 2007 (chồng qua đời năm 2013).

Vụ án khét tiếng này được tái hiện qua các bộ phim như Badlands (1973) và Natural Born Killers (1994). Dù bị ví như bộ đôi sát nhân Bonnie và Clyde khi đi theo Charles gây án khắp nơi, Caril luôn khẳng định vô tội. Năm 2020, cô nộp đơn xin ân xá hoàn toàn để minh oan cho bản thân.

Theo Washington Post, trong đơn xin ân xá, Caril viết: "Việc con cháu đời sau bị lừa tin rằng tôi biết và/hoặc chứng kiến cái chết của những người thân yêu trong gia đình mình và tự nguyện đi cùng Charles Starkweather trong cuộc tàn sát là điều quá sức chịu đựng đối với tôi. Việc được ân xá có thể phần nào giảm bớt gánh nặng khủng khiếp này".

Tuy nhiên, đơn xin ân xá của Caril bị từ chối. Có lẽ sẽ không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra giữa Charles và Caril trong chuỗi tội ác ngắn ngủi nhưng đẫm máu của họ. Liệu Caril có phải là nạn nhân vô tội, như cô tuyên bố? Hay là một kẻ đồng lõa hung hăng, như Charles đã làm chứng? Chỉ có Caril mới biết câu trả lời.

Tuệ Anh (theo ATI, Oxygen, Criminalminds)