Đường dây 'xét nghiệm chui' thu gom máu thai phụ khắp Trung Quốc

Hải quan Quảng Châu vừa bắt 26 người trong đường dây thu gom 100.000 mẫu máu thai phụ tại 23 tỉnh thành, rồi lén lút đưa ra nước ngoài xác định giới tính sớm.

Theo Sina ngày 17/12, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt giam chính thức 9 đối tượng chủ chốt, đang điều tra những người còn lại. Nhà chức trách cho biết để tìm kiếm khách hàng, nhóm này quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội về dịch vụ "xác định giới tính thai nhi không xâm lấn" hay "sàng lọc bệnh di truyền". Các nghi phạm dùng cam kết "chính xác tuyệt đối", "an toàn, không rủi ro" để lôi kéo thai phụ chi từ 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ (khoảng 7-10 triệu đồng) cho mỗi lần thực hiện. Sau khi thỏa thuận, người mua được hướng dẫn lấy mẫu máu thông qua các phòng khám tư hoặc nền tảng y tế trực tuyến.

Các mẫu máu phụ nữ mang thai buôn lậu bị thu giữ. Ảnh: CCTV News

Cục Chống buôn lậu Hải quan Quảng Châu đánh giá đây là tổ chức tội phạm quy mô và tinh vi hơn hẳn các vụ án trước đây. Thay vì hoạt động đơn lẻ, nhóm này thiết lập chuỗi cung ứng khép kín gồm chào mời trực tuyến, thu gom qua chuyển phát nhanh, lưu kho trung chuyển và đưa hàng vượt biên.

Để qua mặt lực lượng kiểm soát tại cửa khẩu, những kẻ vận chuyển thường quấn chặt các ống nghiệm chứa máu vào eo, đùi hoặc cất giấu trong vách ngăn bí mật của vali du lịch được thiết kế riêng. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển thô sơ khiến nhiều mẫu máu bị rò rỉ, ống nghiệm vỡ nát khi bị cơ quan chức năng thu giữ.

Cảnh sát cảnh báo hành vi này đe dọa trực tiếp đến an ninh sinh học quốc gia do mẫu máu thai phụ chứa thông tin di truyền cốt lõi, thuộc danh mục kiểm soát xuất nhập khẩu nghiêm ngặt. Những mẫu máu vỡ nát còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, việc xác định giới tính thai nhi phi y tế vi phạm pháp luật Trung Quốc, làm trầm trọng thêm vấn đề nạo phá thai có chọn lọc và mất cân bằng giới tính. Theo các chuyên gia, trong máu mẹ có ADN tự do của thai nhi. Chỉ cần xét nghiệm máu mẹ ở tuần thứ 6-7 là có thể biết giới tính (tìm nhiễm sắc thể Y - sinh con trai). Do ở Đại lục bị cấm, các đường dây này tuồn máu sang Hong Kong hoặc nước ngoài - nơi dịch vụ này được thực hiện công khai - để trả kết quả.

Chiêu trò buôn lậu mẫu máu xét nghiệm giới tính không mới tại Trung Quốc. Trước đó, một công ty ở Thâm Quyến từng bị phát hiện lôi kéo hơn 50.000 thai phụ tham gia đường dây tương tự với số tiền giao dịch lên tới 200 triệu nhân dân tệ.

Giới chuyên gia pháp lý nhận định các mạng xã hội đã để lộ kẽ hở lớn khi vô tình trở thành trạm trung chuyển thông tin cho tội phạm. Theo Luật An ninh mạng Trung Quốc, đơn vị quản lý nền tảng sẽ đối mặt hình phạt hành chính nghiêm khắc nếu không kịp thời ngăn chặn người dùng lợi dụng dịch vụ để quảng cáo và thực hiện hành vi phi pháp.

Bình Minh (Theo Sina, The Paper, CCTV News)