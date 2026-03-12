Đường dây vận chuyển hàng trăm ký ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Tây NinhĐặng Thanh Tuấn cùng đồng phạm chở trót lọt 10 chuyến, mỗi chuyến 10-40 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, được trả công hơn 6 triệu đồng mỗi ký.

Ngày 12/3, Tuấn, 40 tuổi, bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; một năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt tù chung thân.

Cùng tội danh, Phạm Văn Tiến (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) cũng lĩnh án chung thân.

Đăng Thanh Tuấn (trái) và Phạm Văn Tiến tại tòa. Ảnh: Hoàng Nam

Theo cáo trạng, giai đoạn 2019-2022, Tuấn làm thầu xây dựng tại Campuchia. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người, Tuấn móc nối với một người đàn ông tên Trần Phê để bàn việc đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Sau đó, Phê liên lạc với một người đàn ông tên Tây ở Campuchia, thỏa thuận vận chuyển ma túy thuê với tiền công 800 USD mỗi kg. Phê tiếp tục thuê lại Tuấn với tiền công 250 USD (hơn 6 triệu đồng) mỗi kg, đồng thời đảm nhận việc cảnh giới, canh đường khi Tuấn vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về cất giấu tại một căn nhà ở phường Thanh Điền. Do quen biết từ trước, Tuấn rủ thêm Tiến tham gia giúp sức.

Ngày 5/11/2024, Tây và Phê gọi điện, nhắn qua Telegram thông báo cho Tuấn biết khuya hôm sau sẽ có "hàng". Tuấn lái ôtô từ nhà ở Đồng Nai đến Tây Ninh đón Tiến. Rạng sáng hôm sau, cả hai tiếp tục lái xe đến nhà Phê tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu (cũ).

Phê hướng dẫn Tuấn và Tiến đến điểm tập kết "hàng" gần nhà máy xi măng ở xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Tại đây, Tuấn nhận từ một thanh niên chưa rõ danh tính hai bao nylon chứa 46 kg ma túy.

Sau đó, cả nhóm về nhà trọ của bạn gái Tuấn ở phường Tân Ninh nghỉ ngơi. Trưa hôm sau, Tuấn và Tiến tiếp tục lái xe chở số ma túy này đến căn nhà ở phường Tân Hiệp, thị xã Hòa Thành để giao. Khi họ vừa vận chuyển ma túy vào nhà thì cảnh sát ập vào khống chế, bắt giữ. Khám xét nơi ở và chiếc ôtô, lực lượng chức năng thu thêm nhiều gói ma túy, một khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án gần 60 kg.

Quá trình điều tra, Tuấn khai trong 3 tháng, từ giữa tháng 8/2024 đến khi bị bắt, đã 10 lần vận chuyển ma túy cho người tên Tây, mỗi lần từ 10 kg đến 40 kg. Sau khi đưa ma túy về Việt Nam, Tuấn chờ Tây liên hệ để giao cho các "shipper" vận chuyển đi TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương tiêu thụ.

Hoàng Nam