Đường dây tuồn hơn 200 kg heroin về TP HCM trong một tháng

Nguyễn Văn Thơm bị cáo buộc trong ba năm trốn truy nã vẫn điều hành đàn em chuyển ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam, riêng tháng 4-5 nhóm này tuồn hơn 200 kg heroin.

Ngày 22/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố Thơm cùng 5 bị can.

Theo C04, cuối năm 2021, các trinh sát phát hiện một nhóm tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Tây Ninh đi TP HCM tiêu thụ. Cầm đầu đường dây là Thơm trú ở Đồng Nai, nhưng từ năm 2019 đã trốn truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thế giới ngầm, Thơm lấy tên là "Tư Tân"

Thơm quy tụ đàn em là thành phần cộm cán sinh sống ở nước ngoài, Tây Ninh và TP HCM để vận hành đường dây buôn ma tuý. Ở Tây Ninh, một trong những người quan trọng được Thơm giao nhiệm vụ là Dư Thanh Thủy, 53 tuổi.

Cảnh sát bắt các nghi phạm chuyển ma tuý trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp

Thủy thiết lập mạng lưới vận chuyển ma túy gồm nhiều "chân rết" ở TP HCM. Thuỷ điều phối, cảnh giới và đưa đàn em theo đường tiểu ngạch sang Campuchia nhận ma túy. "Hàng trắng" sau đó được nhóm này gùi qua biên giới vào đêm tối, chuyển về Tây Ninh tập kết.

Mỗi chuyến hàng trót lọt, Thủy nhận 200 triệu đồng, còn đàn em thân tín được 80 triệu đồng. Các nghi phạm khai từ tháng 4 đến khi bị bắt đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng với 207 kg ma túy vào Việt Nam.

Ngày 14/5, hàng trăm trinh sát chia thành nhiều mũi đã bắt quả tang Thủy cùng 4 nghi phạm đang vận chuyển ma tuý. 46 gói ma túy tổng hợp, nặng 46 kg, bị thu giữ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, kiểm tra tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Từ lời khai của các nghi phạm, C04 khám chỗ ở của Thuỷ tại Tây Ninh, thu 2 tỷ đồng cùng nhiều sổ sách liên quan việc mua bán trái phép chất ma túy.

Khi các đàn em thân tín lần lượt bị bắt, Thơm thay đổi số điện thoại, chuyển sang nơi ở mới và thiết lập đường dây khác để tiếp tục vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Ngày 24/6, Thơm bị C04 bắt khi đang trốn ở khu vực biên giới.

Thơm khai chủ mưu đường dây là bà trùm Oanh Hà, nhà chức trách đang làm rõ việc này.

Phạm Dự