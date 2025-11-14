Đường dây tự đục vỡ xương khớp để chiếm tiền bảo hiểm

Phú ThọNguyên cán bộ y tế Tạ Minh Châu tiêm thuốc mê cho người mua bảo hiểm nhân thọ rồi dùng búa đinh đục vỡ xương, tạo nên các vết vỡ xương giống hệt bị tai nạn.

Với kiến thức y khoa và sự lạnh lùng khó tưởng tượng, Tạ Minh Châu – nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê – đã tiêm thuốc mê cho người mua bảo hiểm rồi dùng búa đinh đục gãy xương họ để dựng hiện trường tai nạn giả, qua mặt hàng loạt công ty bảo hiểm và chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng, nhà chức trách cáo buộc.

Tạ Minh Châu. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 14/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Tạ Minh Châu, 30 tuổi, cùng Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng để điều hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, Châu có thời gian dài công tác trong ngành y nên am hiểu sâu về cấu tạo xương khớp và cơ chế chi trả bảo hiểm nhân thọ cho các trường hợp bị gãy xương. Đa phần người gãy xương sẽ được chi trả tiền cao.

Bởi thế, Châu đã dựng lên một quy trình trục lợi bài bản, từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án. Qua đó nhằm chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Các vết thương do Châu tự tạo nên. Ảnh: Công an cung cấp

Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa đinh để tác động vào xương người mua bảo hiểm. Sau khi can thiệp đã tạo nên các vết nứt, vỡ xương giống hệt bị tai nạn thật. Tạo thương tích xong, anh ta tiếp tục hướng dẫn đồng phạm dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.

Với thủ đoạn trên, đường dây của Châu đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life. Riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Hiện trường khu vực nhóm này tiến hành gây mê và can thiệp xương. Ảnh: Công an cung cấp

Công an Phú Thọ đánh giá, đường dây này hoạt động có tổ chức, tinh vi nhằm qua mặt cảnh sát. Thủ đoạn "tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường sức khỏe, tính mạng của người tham gia". Chúng đã lên kế hoạch, tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối.

Phạm Dự