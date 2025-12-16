Đường dây tiền ảo 'ma' chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng bị triệt phá

Đà NẵngHuỳnh Đức Vân, 33 tuổi, bị cáo buộc cầm đầu nhóm tạo lập dự án tiền ảo DRK, huy động vốn đa cấp rồi đánh sập hệ thống, chiếm đoạt số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân (trú phường Hòa Cường) cùng 7 đồng phạm để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kinh doanh đa cấp tiền ảo.

Nhóm lừa đảo do Vân (áo đen, đứng giữa) cầm đầu tại cơ quan công an. Ảnh: Tú Anh

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2020, Vân móc nối với ba người tại TP HCM và nhiều đồng phạm khác để vẽ ra dự án về đồng tiền ảo mang tên DRK. Nhóm này sử dụng mạng xã hội để quảng bá rầm rộ, đưa ra các thông tin sai sự thật về tiềm năng dự án nhằm lôi kéo nhà đầu tư tham gia dưới hình thức đa cấp.

Sau khi thu hút được lượng lớn người tham gia, đến cuối năm 2021, nhóm của Vân bất ngờ "đánh sập" hệ thống. Các đối tượng xóa toàn bộ website, fanpage và các hội nhóm liên quan, cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, sau đó quy đổi sang tiền Việt để chia nhau tiêu xài.

Dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy, nhóm này đã chiếm đoạt khối lượng tài sản số rất lớn, bao gồm hơn 1.880 Bitcoin (BTC), hơn 37.000 Ethereum (ETH) và gần 2,7 triệu USDT. Tổng trị giá số tiền ảo này tại thời điểm năm 2021 ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ngoài bất động sản, nhiều tiền, vàng, ôtô, trang sức của nhóm lừa đảo đã bị công an thu giữ. Ảnh: Tú Anh

Quá trình triệt phá chuyên án, cơ quan công an đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan đến nhóm nghi phạm với tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng. Nhiều tiền mặt, vàng, ôtô và trang sức đắt tiền cũng bị thu giữ.

Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các nghi can liên quan sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng; đồng thời đề nghị với các nạn nhân của dự án DRK liên hệ cơ quan điều tra trình báo và phối hợp giải quyết.

Ngọc Trường