Đường dây sản xuất thuốc lá giả thương hiệu Việt ở Campuchia

Hà TĩnhLương Trần Thùy Trang cùng 4 đồng phạm lập đường dây sản xuất gần 50.000 bao thuốc lá giả thương hiệu Việt Nam tại Campuchia, vận chuyển về nước tiêu thụ.

Ngày 29/12, Trang cùng Nguyễn Thị Búp, Nguyễn Đức Thọ, Lãnh Văn Long và Nguyễn Hải Chiều bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội Buôn bán hàng giả.

Theo điều tra, Trang cầm đầu đường dây sản xuất thuốc lá giả mạo một thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam tại Campuchia. Búp giữ vai trò trung gian, tìm kiếm khách hàng, sử dụng mạng xã hội để chào bán sản phẩm.

Thọ, Chiều và Long mua thuốc lá giả từ Búp, sau đó tiêu thụ tại nhiều cửa hàng tạp hóa tại các tỉnh, thành trong nước.

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc lá giả ở Campuchia Cảnh sát tịch thu tang vật, lấy lời khai các nghi phạm. Video: Đức Hùng

Ngày 18/12, tại xã Can Lộc, trước đây thuộc huyện Can Lộc, Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra hai ôtô tải mang biển kiểm soát Hà Nội và Hà Tĩnh, thu 75 thùng thuốc lá điếu bao cứng giả, tương đương 37.000 bao.

Từ lời khai của tài xế, cảnh sát bắt Búp và Trang, thu thêm hơn 1.000 bao. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm khoảng nửa tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, thuốc lá giả được ngụy trang tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường. Hành vi này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong nước, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đức Hùng