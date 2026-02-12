Đường dây sản xuất sản phẩm dinh dưỡng giả cho người ung thư

Bắc Ninh'Thực dưỡng Fucoidan' được quảng cáo là có thể ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển, tốt cho người mỡ máu, tiểu đường song thực chất đây là sản phẩm giả.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, khởi tố 10 người để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan công an khám xét công ty cổ phần dược BMP. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần dược BMP do Đào Xuân Kiên, 42 tuổi, làm Giám đốc. Trước đó, từ 2022 đến tháng 7/2025, BMP do bà Nguyễn Thị Hải Yến, 46 tuổi, làm Chủ tịch HĐQT.

Năm 2023, BMP ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm "thực dưỡng Fucoidan" với Công ty cổ phần dược phẩm B.A Việt Nam do Đặng Danh Ngọc làm Giám đốc. Đây là thực phẩm bổ sung do B.A Việt Nam tự công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fucoidan do công ty này đưa ra thị trường được quảng cáo là có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng tới người mắc các bệnh như mỡ máu, tiểu đường, ung thư. Thế nhưng kết quả giám định xác định sản phẩm không đảm bảo hàm lượng, thành phần và nguồn gốc như công bố, nhà chức trách cáo buộc.

Trên bao bì ghi nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản song thực tế nhiều lô hàng sử dụng nguyên liệu giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nguyên liệu có giá chỉ bằng một phần 10 so với thông tin quảng cáo.

Sản phẩm "thực dưỡng Fucoidan" được quảng cáo rầm rộ.

Công an xác định, từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã tiêu thụ khoảng 200.000 hộp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả ra thị trường. Cùng thời gian này, Yến và Ngọc đã chỉ đạo nhân viên 2 công ty kê khai số tiền bán hàng hóa để ngoài sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn gần 100 tỷ đồng.

Phạm Dự