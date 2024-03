Nhóm rao bán súng, đạn qua Facebook bị bắt

Lào CaiSầm Văn Công, 24 tuổi, lập nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội để quảng cáo bán súng, đạn, dao, kiếm.

Sầm Văn Công cùng ba người đang bị tạm giữ về hành vi Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Cùng bị bắt tại nhà với Công ở xã Tân An, huyện Văn Bàn còn có ba người khác.

Sầm Văn Công (giữa) bị bắt. Ảnh: Công an Lào Cai

Hôm 12/3 khi bắt quả tang tại nhà Công ở xã Tân An, huyện Văn Bàn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai thu một súng quân dụng, một súng săn, một hộp tiếp đạn, 5 lựu đạn, 83 viên đạn, 1.000 vỏ đạn, 73 dao, kiếm, 34 kg đầu đạn, vỏ đạn...

Các loại vũ khí thu tại nhà Sầm Văn Công. Ảnh: Công an Lào Cai

Công khai sử dụng các nguyên liệu nêu trên để chế tạo đạn. Việc mua bán được thực hiện qua mạng xã hội.

Công an Lào Cai đang mở rộng điều tra vụ án.

Dụng cụ chế tạo vũ khí tại nhà Sầm Văn Công. Ảnh: Công an Lào Cai

Đầu tháng 3, điều tra việc rao bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trên Facebook, Zalo, Telegram, Công an TP HCM đã phá một đường dây, thu 230 khẩu súng các loại, gần 5.000 viên đạn nhựa, kim loại, 23 bình gas, 2 máy ép khoan đạn, 54 hộp tiếp đạn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Viết Tuân