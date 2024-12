Đường dây mua bán vảy tê tê đưa ra khu vực biên giới

Nghệ AnHoàng Văn Niệm cùng ba đồng phạm chở lô vảy tê tê ước tính hơn 4,5 tỷ đồng đưa ra các tỉnh biên giới phía Bắc bán song đã bị cảnh sát chặn bắt.

Ngày 21/12, Niệm, 34 tuổi; Đặng Hữu Giáo, 35 tuổi; Võ Sương Thế; Hoàng Văn Khởi, 33 tuổi, cùng trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, theo điều 244 Bộ luật Hình sự.

Bì tải đựng vảy tê tê được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, đầu tháng 9, Niệm liên hệ đặt mua vảy tê tê và một số bộ phận của động vật hoang dã có nguồn gốc từ nước ngoài, vận chuyển về TP HCM, tiếp đó gửi xe khách đưa đến tập kết tại kho ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Niệm thuê Giáo, Thế và Khởi sàng lọc, làm sạch và đóng gói vảy tê tê vào các bao tải, Giấu hàng trong khoang tự chế bí mật của xe bán tải, cả nhóm chở ra các tỉnh bên giới phía Bắc bán cho đối tác.

Giữa tháng 9, nhóm Niệm bị Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu 156 kg vảy tê tê Java, một xác tê tê Java nặng hơn 6 kg; 4,9 kg nanh, móng vuốt, xương sư tử, lợn rừng, báo gấm..

Vảy tê có nguồn gốc từ nước ngoài, được nhóm của Niệm mua về phân loại để bán kiếm lời. Ảnh: Hòa Vang

Nhà chức trách xác định lô vảy tê tê ở thị trường chợ đen có giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tê tê là loại động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm mua bán theo Công ước Cites (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp). Các bộ phận cơ thể của tê tê có giá trị cao trên thị trường chợ đen. Vảy được sử dụng như dược liệu quý trong đông y, trong khi thịt được coi là món ăn sang trọng ở nhiều nước châu Á.

Đức Hùng