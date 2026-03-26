Đường dây mua bán khí cười 10 tỷ đồng ở TP HCM

Huỳnh Đức Cường, 22 tuổi, cùng hai đồng phạm lập đường dây mua bán khí cười (N2O) trên mạng xã hội, tổng giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 26/3, Cường, Phan Thành Đạt (24 tuổi) và Nguyễn Thị Vân (28 tuổi) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Kinh doanh hàng cấm.

Huỳnh Đức Cường (áo trắng) cùng 2 đồng phạm. Ảnh: Công an TP HCM

Rạng sáng 5 hôm trước, cảnh sát ập vào căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp (quận 12 cũ), phát hiện 30 bình khí cười cùng nhiều bóng cao su, van chiết rót... Mở rộng truy xét, lực lượng chức năng thu thêm hàng chục bình khí khác, trọng lượng hơn 300 kg.

Cơ quan điều tra xác định, Cường cầm đầu đường dây, thiết lập hệ thống phân phối khí cười chuyên nghiệp qua mạng xã hội. Anh ta trực tiếp thỏa thuận mua bán, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và điều phối việc giao hàng.

Cường thuê Đạt phụ trách khâu đóng gói và vận chuyển mỗi lần hàng trăm đơn hàng đến tận nơi cho khách. Riêng Vân đóng vai trò trung gian, mua lại hàng từ Cường để bán kiếm lời.

Dữ liệu sao kê tài khoản của nhóm này cho thấy tổng số tiền giao dịch bất chính lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Các nghi can cùng tang vật. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM khuyến cáo, mọi hành vi mua bán, sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí ở người đã bị nghiêm cấm. Loại khí này gây tác hại nghiêm trọng đến hệ thần kinh và sức khỏe bền vững của người dùng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Nhật Vy