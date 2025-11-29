Đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng bị bắt

Đồng NaiNguyễn Văn Tuyến, 41 tuổi, và đồng phạm bị cáo buộc thành lập 17 công ty "ma" để mua bán hóa đơn khống lên đến 4.000 tỷ đồng.

Ngày 29/11, Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam về hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Nguyễn Văn Tuyến (thứ 3 bên trái) và đồng phạm bị bắt tạm giam. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, nhiều năm nay, Tuyến đã thành lập 17 công ty "ma" để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) cho hàng trăm doanh nghiệp. Khám xét tại các địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ lượng lớn tài liệu, chứng cứ cho thấy tổng trị giá ghi trên hóa đơn khống là hơn 4.000 tỷ đồng.

Công an Đồng Nai đang mở rộng vụ án, đồng thời đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT trái phép của Tuyến cần liên hệ làm việc với cơ quan điều tra.

Tang vật bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an Đồng Nai

Phước Tuấn