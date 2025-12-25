Đường dây mua bán hàng nghìn khẩu súng quân dụng bị phát hiện

Nghệ AnLê Thanh Hưng cùng 37 người mua linh kiện lắp ráp thành hàng nghìn khẩu súng quân dụng, bán qua mạng xã hội.

Ngày 25/12, Hưng, 31 tuổi, trú Quảng Ngãi; Sầm Thị Thơm, 40 tuổi, trú TP HCM, cùng 36 người khác bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt giam về tội Tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, năm 2024, Hưng và Thơm lập đường dây mua bán vũ khí quân dụng, quy tụ nhiều "chân rết" tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhóm này mua linh kiện về chế tác thành các loại súng quân dụng, sau đó tạo tài khoản mang tên giả, rao bán trên mạng xã hội và các trang web.

Đường dây hoạt động tinh vi, mỗi người phụ trách một khâu, từ sản xuất đến mua bán. Các giao dịch đều thực hiện qua tài khoản ngân hàng không chính chủ, các nghi phạm ít khi lộ mặt.

Nhiều khẩu súng quân dụng bị thu giữ. Ảnh: Hòa Vang

Trong quá trình điều tra một số vụ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản trên địa bàn, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số nghi phạm mua súng từ đường dây của Hưng nên tổ chức xác minh.

Từ 15-24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an các tỉnh, thành phố đột kích, bắt Hưng cùng 37 đồng phạm.

Lực lượng chức năng thu 64 khẩu súng quân dụng, hơn 28.000 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Nhiều viên đạn cùng linh kiện vũ khí bị tịch thu. Ảnh: Hòa Vang

Theo cơ quan điều tra, đường dây này bị cáo buộc đã bán hàng nghìn khẩu súng, hàng trăm nghìn viên đạn và linh kiện vũ khí quân dụng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đức Hùng