Đường dây mua bán 7 tấn pháo lậu

Hà TĩnhĐỗ Minh Trí cùng 7 đồng phạm lập đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh, trong hai tháng giao dịch hơn 7 tấn, thu lợi bất chính khoảng 3,5 tỷ đồng.

Ngày 13/11, Trí, 25 tuổi, trú Hà Nội; Nguyễn Xuân Hùng, 43 tuổi; Nguyễn Văn Tặng, 35 tuổi; Nguyễn Thị Lệ, 37 tuổi, cùng trú Quảng Trị; Nguyễn Sỹ Cường, 28 tuổi, trú Nghệ An; Nguyễn Anh Tuấn, 38 tuổi, trú TP HCM, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam về tội Buôn bán hàng cấm, theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Trí (giữa), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan vụ án, Đoàn Thanh Trì, 37 tuổi, và Lê Thị Hoài Phương, 49 tuổi, cũng bị bắt để điều tra hành vi Vận chuyển hàng cấm, theo Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, nhóm của Trí lập đường dây buôn bán pháo nổ qua mạng xã hội. Họ tạo kênh Telegram với hàng nghìn thành viên, thường dùng tài khoản ảo, sim rác, thẻ ngân hàng không chính chủ để đăng bài và giao dịch mua bán.

Manh mối đường dây được Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện vào hồi tháng 10. Sau thời gian điều tra, từ ngày 29/10 đến 7/11, trinh sát đã đột kích nơi ở, bắt 8 nghi phạm tại nhiều tỉnh, thành, thu hơn 510 kg pháo lậu xuất xứ nước ngoài cùng nhiều tang vật.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách xác định, từ tháng 9 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã giao dịch khoảng 3,5 tỷ đồng, tương đương 7 tấn pháo.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng