Đường dây mua bán 1,2 tỷ đồng một quả thận

Hà NộiPhạm Văn Hùng bị cáo buộc cùng đồng bọn lập đường dây mua bán thận với giá 1,2 tỷ đồng một quả, trong đó người bán nhận 450-550 triệu đồng.

Ngày 14/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) cho biết đã phối hợp cùng Công an Hà Nội tạm giữ hình sự Phạm Văn Hùng, 42 tuổi; Trần Ngọc Ba, 35 tuổi; Phùng Thị Thảo, 41 tuổi; Lê Thanh Thành, 27 tuổi; Nguyễn Thị Thu Ngân, 34 tuổi; Phạm Thị Ngọc Thúy, 33 tuổi và Nguyễn Thị Hoa, 36 tuổi, để điều tra về tội Mua bán bộ phận cơ thể người.

Phạm Văn Hùng lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo C02, Hùng khai thấy nhu cầu cao về ghép thận của bệnh nhân đang điều trị suy thận nên cùng các đồng phạm lập ra đường dây mua bán. Nhằm giao dịch với khách hàng, nhóm này lên mạng xã hội Facebook đăng bài tìm kiếm, kèm theo số điện thoại liên hệ. Với người mua, các nghi can ra giá khoảng 1,2 tỷ đồng một quả thận, bao gồm toàn bộ chi phí phẫu thuật cấy ghép, xét nghiệm cho người bán.

Khi tìm được người bán, nhóm Hùng dẫn họ đến các bệnh viện để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù như chỉ số tương thích - HLA, phục vụ việc cấy ghép. Nếu chọn được cặp cá nhân mua, bán có chỉ số HLA tương thích, nhóm hướng dẫn người bán hoàn thiện giấy tờ pháp lý tại địa phương và làm thủ tục y tế để bệnh viện tiến hành ghép tạng.

Đường dây thuê căn nhà ở phường Bồ Đề để cho những người muốn bán thận ở trong thời gian khám sàng lọc và chuẩn bị cấy ghép. Thông thường, nhóm này trả cho người bán từ 450 đến 550 triệu đồng một quả thận, ngay trước các ca cấy ghép. Giá sẽ căn cứ tình trạng sức khỏe, nhóm máu của người bán.

Số tiền còn lại khoảng 450 đến 500 triệu đồng sẽ thuộc về đường dây.

Các nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Nhằm tránh sự theo dõi của công an, đường dây này thường xuyên thay đổi chỗ ở và chủ yếu dùng mạng xã hội để giao dịch. Nhóm này cũng đưa ra nguyên tắc, không cho người mua và người bán gặp nhau đến trước khi ca cấy ghép diễn ra.

Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, Hùng và đồng bọn đã thực hiện từ 25 đến 30 cặp ghép thận thành công tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội. Số tiền hưởng lợi cụ thể chưa được công bố.

Khám xét chỗ ở của các nghi phạm, cảnh sát thu nhiều tài liệu, đồ vật liên quan cùng nhiều bộ hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm chỉ số tương thích.

Phạm Dự