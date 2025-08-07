Đường dây mua 300.000 tài khoản thẻ tín dụng

Ngày 7/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 19 người để điều tra tội Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Thu thập tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép về tài khoản ngân hàng.

Trong các bị can có Đỗ Đức Lợi, 31 tuổi; Nguyễn Đình Đạt và Lành Văn Toán, cùng 30 tuổi; Lành Văn Chiên, 36 tuổi; Mông Văn Hiếu, Lã Trường Long, Hoàng Bảo Quang, cùng 25 tuổi. Từ đầu năm 2023, những người này đã trang bị máy tính, thiết bị điện tử cấu hình cao và thuê nhà, nhân viên có trình độ công nghệ thông tin để thực hiện hành phạm pháp.

Công an khám xét nơi phạm tội của các nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Họ sau đó lên mạng xã hội mua các tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế và các tài khoản Gmail, Facebook. Mỗi tài khoản, nhóm này mua với giá vài nghìn đến vài chục nghìn đồng.

Từ đây, họ cho nhân viên đăng nhập từng tài khoản để nâng cấp, nạp tiền cho các tài khoản Tiktok, mua vật phẩm trong game. Cuối cùng, nhóm nghi phạm đã bán lại trong các nhóm kín trên mạng xã hội để thu lợi nhuận.

Đến khi phá án, cảnh sát xác định các bị can đã mua bán, trao đổi, tàng trữ hơn 300.000 tài khoản, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng. Khám xét nơi ở, nhà chức trách thu nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu phạm tội và 80 điện thoại di động các loại, 41 máy tính.