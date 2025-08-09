Đường dây mang thai hộ do người Trung Quốc cầm đầu bị triệt phá

Ninh BìnhNhóm tội phạm trả công 300-400 triệu đồng cho phụ nữ dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt, để sang Trung Quốc hoặc Campuchia cấy phôi, sau đó về nước dưỡng thai, sinh con.

Ngày 9/8, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết đã triệt phá đường dây mang thai hộ trái phép quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia do người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố Quách Thị Thương, 40 tuổi; Phạm Thị Hoài Thu, 38 tuổi và 5 người khác về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Công an làm việc với các trường hợp mang thai hộ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2021, Thương được Wang thông qua mạng xã hội Zalo đề nghị tìm phụ nữ người Việt dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ. Thương cũng được giao tìm người quản lý, chăm sóc trẻ sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cho bố nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé.

Với người đồng ý mang thai hộ, Wang chỉ đạo Thương hướng dẫn họ làm thủ tục sang Trung Quốc hoặc Campuchia để cấy phôi thai. Sau khi có tim thai, sức khỏe ổn định họ sẽ quay về Việt Nam để dưỡng thai, khám định kỳ và sinh con. Mỗi người được nhận 300-400 triệu đồng.

Wang thuê thêm Thu (từng mang thai hộ trong đường dây) làm nhiệm vụ đưa người mang thai hộ đi khám định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi họ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Wang trả cho Thương 1.000 USD một tháng và Thu 500 USD. Toàn bộ chi phí cho người mang thai hộ và lương cho đường dây tại Việt Nam đều được chuyển khoản.

Tại cơ quan điều tra, Thương khai đã tổ chức thành công khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Còn thu tham gia 40 ca, hưởng lợi 345 triệu đồng.

Công an đã giải cứu 11 cháu bé từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi. Ảnh: Công an cung cấp

C02 xác định 11 phụ nữ Việt từng mang thai hộ trong đường dây, sau đó được Thương thuê làm bảo mẫu, chăm sóc trẻ sơ sinh. Họ được trả công từ 570.000 đến 750.000 đồng một ngày. Những người trong đường dây này sinh sống phân tán ở nhiều chung cư cao cấp có kiểm soát an ninh chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở để tránh bị cảnh sát phát hiện.

Hiện, C02 đã gửi 11 trẻ được giải cứu tại Ngôi Nhà Bình Yên thuộc Trung tâm phụ nữ và phát triển, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, để được chăm sóc.

Phạm Dự