Đường dây mại dâm trong nhà hàng của nhóm người Hàn Quốc

Kim Tae Hyung (48 tuổi) và Cha Jin Young (50 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) sẽ bị TAND TP HCM xét xử trong tháng 12, về các tội Môi giới mại dâm và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, Bùi Thị Phương Dung (36 tuổi, quê Hải Phòng) và Bùi Duy Hà (41 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3 người khác bị cáo buộc giúp sức cho ông chủ về tội Môi giới mại dâm.

Cáo trạng xác định, tháng 11/2022, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young cùng góp vốn mở nhà hàng ăn uống trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 cũ (nay là phường Phạm Ngũ Lão).

Nhà hàng có 30 phòng hoạt động karaoke không phép và chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc. Nơi đây có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ và nhiều người cảnh giới bên ngoài, thường thông báo cho nhau qua bộ đàm.