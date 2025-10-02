Đường dây mại dâm núp bóng 'massage tại nhà' ở Hà Nội

Hà NộiNuôi ăn ở 10 gái bán dâm, vợ chồng Nguyễn Hoàng Dương đăng bài quảng cáo dịch vụ massage tại nhà để tìm khách song thực chất là môi giới mại dâm giá 1,5 triệu đồng một lần.

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi Môi giới mại dâm của Nguyễn Hoàng Dương, 29 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Thu Kiều, 26 tuổi.

Vợ chồng Nguyễn Hoàng Dương và Nguyễn Thị Thu Kiều lúc bị bắt. Ảnh: Linh Đan

Theo công an, từ đầu năm 2022, Dương bắt đầu tổ chức môi giới mại dâm trên mạng xã hội khi quảng cáo dịch vụ massage tại nhà trá hình. Dương lập các tài khoản Facebook và Zalo như "Thùy Linh Massage Tại Nhà", Hoàng Thùy Linh Massage Bamboo".

Vợ chồng Dương, Kiều đã thuê một căn hộ cao cấp tại khu đô thị The Manor Central Park để vừa sinh sống, vừa bố trí ăn ở tập trung cho khoảng 10 gái bán dâm. Dương yêu cầu mỗi gái bán dâm phải nộp 4 triệu đồng mua điện thoại, sim số dùng riêng cho việc liên lạc và 5 triệu đồng mỗi tháng chi phí ăn ở tại đây.

Khi có khách liên hệ, Dương trực tiếp thỏa thuận giá 1,5 triệu đồng một lượt, trong đó trả cho gái bán dâm một triệu đồng, còn lại "cắt phế" 500.000 đồng. Khách hàng chọn gái bán dâm xong, Dương chuyển thông tin liên lạc và địa điểm qua ứng dụng Nicegram để gái bán dâm tự liên hệ.

Một quảng cáo của vợ chồng Dương. Ảnh: Chụp màn hình

Công an đánh giá, Kiều giữ vai trò tích cực, cùng chồng tuyển chọn, hướng dẫn gái bán dâm. Khi chồng đi vắng, Kiều hỗ trợ trả lời tin nhắn và gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách lựa chọn và sắp xếp chỗ ăn, ở cho nhân viên.

Một gái bán dâm 19 tuổi khai với công an, sau mỗi lần bán dâm được nhận về một triệu đồng, còn Dương lấy 500.000 đồng. Đỉnh điểm có ngày cô tiếp 7 khách.

Ngày 26/9, cảnh sát kiểm tra hành chính tại khách sạn trong ngõ 294 Kim Mã và 279 Đội Cấn đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Hành vi của vợ chồng Dương bị bại lộ.

Quá trình khám xét khẩn cấp, công an thu khoảng 50 điện thoại di động dùng để quảng cáo, liên lạc và điều hành đường dây.

Phạm Dự