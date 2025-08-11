Đường dây lừa hàng tỷ USD từ kinh doanh đa cấp tiền ảo PAYN

Phú ThọNhóm tội phạm xuyên quốc gia đã tổ chức kinh doanh đa cấp dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo PAYN để lừa hàng tỷ USD của nghìn người.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 20 bị can về các tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định đây là nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia bằng hình thức đa cấp. Đường dây hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.

Khi triệt phá đường dây này, công an đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản, tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Công an khám xét một tụ điểm phạm tội. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2021, Nguyễn Văn Hạ, 45 tuổi, trú tỉnh Gia Lai, cùng đồng phạm lập trình tiền ảo PAYN, hoạt động trên nền tảng Blockchain và xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp đa cấp. Nhóm này mở và vận hành các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho mọi người theo mô hình đa cấp trái phép.

Sau khi "con mồi" đăng ký mua gói đầu tư để tham gia hệ thống sẽ nhận được tiền lãi từ 5 đến 9% mỗi tháng. Tỷ lệ % được hưởng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Ngoài ra, nếu người chơi lôi kéo được người khác dưới nhánh của mình tham gia sẽ được hưởng thêm % hoa hồng. Mục đích của nhóm này là dùng tiền của người sau để trả cho người trước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với người tham gia, băng nhóm này dùng đồng tiền PAYN trả thưởng cho nhà đầu tư để họ đổi với những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN trên sàn giao dịch FMCPAY.com. Cuối cùng, nhà đầu tư có thể đổi thành đồng tiền mã hóa USDT để sau đó nhận lại bằng USD hoặc tiền Việt Nam đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố với bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Đường dây này đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo là "sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ"; đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn... Nhưng thực tế không có đại lý nào chấp nhận đồng tiền mã hóa PAYN.

Để phát triển hệ thống, Hạ móc nối mở các hội thảo hoặc lập nhóm kín, lôi kéo nhà đầu tư mua đồng PAYN.

Theo cơ quan điều tra, nhóm Hạ đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Phạm Dự