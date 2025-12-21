Đường dây lừa đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng bị bắt

Đăk LăkTrần Quang Út, 39 tuổi, cùng đồng phạm lập dự án tiền ảo, kêu gọi nhiều người đầu tư, rồi chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng.

Ngày 21/12, Trần Quang Út (ngụ xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), Mai Tấn Minh (30 tuổi, ngụ xã Ea Mdroh) và 10 người khác bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giữ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Quang Út (trái) và Mai Minh Tấn bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Theo điều tra, tháng 9/2024, Út và Tấn đưa dự án ảo Kayple vào hoạt động, giới thiệu đây là một hệ sinh thái blockchain tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng game Play-to-Earn. Các bị can quảng bá dự án có giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain), xây dựng nền kinh tế bền vững trong game, qua đó làm tăng giá trị đồng Kay và hệ thống sẽ tự động trả lãi theo số tiền nhà đầu tư bỏ vào.

Tấn và Út quảng cáo dự án được tạo lập ở nước ngoài, có nhiều người tại các quốc gia khác nhau tham gia đầu tư. Các bị can đưa ra thông tin gian dối rằng tổng nguồn cung chỉ có 7 triệu đồng Kay nên sẽ ngày càng khan hiếm, giá trị liên tục tăng. Thời điểm đó, giá 1 Kay được giới thiệu là 2 USDT (khoảng 52.000 đồng), kêu gọi nhà đầu tư tham gia sớm để thu lợi nhuận cao.

Sau đó, Tấn và Út thuê người phát triển, quảng bá dự án tại TP HCM, Đăk Lăk, Bình Dương (cũ), tổ chức các hội thảo, cuộc họp trực tuyến, đồng thời lập nhiều nhóm Zalo, Telegram để hướng dẫn đầu tư. Trong các nhóm này, các bị can thường xuyên đăng tải hình ảnh lợi nhuận hàng tháng, khoe tài sản nhằm tạo vỏ bọc giàu có, đánh vào lòng tin của bị hại.

Khám xét nhà Trần Quang Út, cảnh sát thu giữ nhiều sổ đỏ. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số tiền nhà đầu tư nộp vào dự án Kayple đều được chuyển ngay đến các ví tiền điện tử do Tấn quản lý, sau đó bị Tấn và Út chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Số dư USDT và Kay hiển thị trên ví điện tử Kayple của các bị hại chỉ là dữ liệu ảo, do nhóm lập trình tạo ra nhằm khiến nhà đầu tư tin rằng dự án hoạt động thật.

Cuối tháng 8/2025, khi đã sử dụng hết số USDT chiếm đoạt và không còn người tham gia đầu tư mới, Tấn và Út thống nhất cho sập hệ thống. Các bị can thông báo dự án ở nước ngoài đang bảo trì, không thể đăng nhập, sau đó hạ dần giá trị đồng Kay nhằm khiến bị hại nghĩ việc đầu tư thua lỗ, không trình báo cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, hơn 4.000 ví đầu tư với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương khoảng 1.275 tỷ đồng, đã bị các bị can chiếm đoạt. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Ngọc Oanh