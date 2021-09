Đường dây lô đề ở miền Tây 'giao dịch 2.000 tỷ đồng'

An GiangNguyễn Thị Thủy Liên, 55 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức đường dây lô đề lớn nhất miền Tây với số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 1/9, Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng 6 đàn em (40-62 tuổi), bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc.

8 người còn lại (32-63 tuổi) bị khởi tố cùng tội danh nhưng được tại ngoại.

Nguyễn Thị Thuỷ Liên khi bị bắt. Ảnh: An Phú

Liên quan đường dây này, 25 người khác vừa ra đầu thú, cơ quan công an đang xem xét xử lý. Quá trình điều tra, một số người trong đường dây này đã nộp 900 triệu đồng - tiền thu lợi bất chính khi tham gia đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây hoạt động nhiều năm trên địa tỉnh An Giang. Số tiền hơn 2.000 tỷ đồng giao dịch được cho là lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án bị triệt phá ở miền Tây

Huỷnh Sĩ Nguyên (trái) và Dương Văn Hoàng. Ảnh: An Phú

Trước đó, ngày 5/6, Công an tỉnh An Giang huy động hơn 100 cảnh sát đồng loạt bắt Liên, Hoàng, Nguyên cùng nhiều đàn em. Cảnh sát thu khoảng 100 điện thoại di động, hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, nhiều phơi ghi lô đề, máy fax, in...

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm đến nay, riêng một tài khoản ngân hàng của Liên đã giao dịch khoảng 50 tỷ đồng.

Một số tang vật bị thu giữ. Ảnh: An Phú

Công an tỉnh An Giang xác định hàng trăm người tham gia đường dây này nên đang mở rộng điều tra.

An Phú