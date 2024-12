Đường dây lô đề giao dịch hơn 50 tỷ đồng

Quảng NamPhạm Thị Thu Hà cùng bảy đồng phạm bị cáo buộc tham gia đường dây lô đề qua mạng xã hội, giao dịch hơn 50 tỷ đồng trong sáu tháng.

Phạm Thị Thu Hà, 46 tuổi, trú xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ cùng bảy người bị khởi tố bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết ngày 25/12.

Phạm Thị Thu Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Mai

Theo điều tra, Hà cầm đầu đường dây hoạt động từ tháng 6 trên không gian mạng. Nhóm này sử dụng mạng xã hội, sim rác để nhận ghi lô đề và dùng tài khoản ngân hàng không chính chủ khi giao dịch.

Sáu người ghi lô đề được Hà trả hoa hồng 5% trên tổng số tiền thu của khách.

Sau thời gian theo dõi, ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các huyện đột kích các điểm nghi đề. Cảnh sát bắt Hà, Tri và sáu người cùng trú ở TP Tam Kỳ, thu 19 điện thoại và hơn 2.000 trang tài liệu.

Nhà chức trách xác định, từ tháng 6 đến nay, đường dây đã giao dịch trên 50 tỷ đồng. Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đắc Thành