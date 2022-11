Đường dây lô đề giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Nghệ AnNguyễn Đình Thành, 35 tuổi và Nguyễn Đình Đức, 30 tuổi, cầm đầu đường dây ghi lô đề, giao dịch 1,8 tỷ đồng mỗi ngày.

Ngày 22/11, Thành, Đức cùng 9 người bị Công an huyện Quỳnh Lưu tạm giữ để điều tra hành vi Đánh bạc.

Theo công an, đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề do Thành và Đức cầm đầu hoạt động từ đầu tháng 8 vừa qua. Hàng ngày, các đại lý cấp dưới chuyển bảng ghi số lô, đề thông qua các ứng dụng mạng xã hội, tin nhắn điện thoại.

Nguyễn Đình Đức (áo đen) lúc bị lấy lời khai. Ảnh: Ngọc Anh

Cuối ngày, căn cứ kết quả xổ số, Đức và Thành tính toán tiền thắng thua. Để tránh bị phát hiện, các tin nhắn giao dịch được xóa hàng ngày.

Nngày 19/11, Công an Quỳnh Lưu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt bắt, khám xét nơi ở 11 người nói trên tại nhiều địa điểm.

Nhà chức trách bước đầu xác định số tiền giao dịch trong ngày 19/11 của nhóm này gần 1,8 tỷ đồng. Từ đầu tháng 8 tới khi bị bắt, đường dây này giao dịch ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Ngọc Anh

Hải Bình