Đường dây lập web cho vay lãi hơn 600% một năm

Năm thanh niên từ Hà Nội vào Quảng Trị lập web như một "sổ cái online", phân quyền quản trị cho vay lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm.

Ngày 6/1, Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng 4 người bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Tuấn (giữa) cùng các đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Trị

Cơ quan điều tra xác định, đường dây này do Tuấn cầm đầu, đã xây dựng website 1gold.biz như một "sổ cái online", phân quyền quản trị chặt chẽ. Nhóm sử dụng mạng xã hội quảng bá, tìm người vay và điều hành hoạt động. Từ năm 2024 đến nay, Tuấn cùng đồng phạm đã tổ chức cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đắc Thành