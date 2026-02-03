Đường dây làm xăng giả A95 ở TP HCM

TP HCMNguyễn Văn Yên, 46 tuổi và Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo mua dung môi, phẩm màu, bơm trực tiếp vào bồn chứa để "hô biến" thành xăng A95 bán kiếm lời.

Ngày 3/2, Yên, Hải cùng Trần Văn Đức (55 tuổi, chủ trạm xăng) và 5 người khác bị Công an TP HCM khởi tố, bắt giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Những nghi can trong đường dây làm xăng giả bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về nguồn cung nhiên liệu tại trạm xăng Đức Lợi trên đường Dạ Nam (quận 8 cũ). Sáng 17/1, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất, bắt quả tang Đức và tài xế xe bồn Lê Thanh Tú (40 tuổi) đang bơm dung môi tên SPSOL-PEE cùng bột tạo màu vào bồn ngầm chứa xăng A95.

Cơ quan điều tra xác định Yên và Hải giữ vai trò chủ mưu, tổ chức đường dây sản xuất hàng giả khép kín với thủ đoạn tinh vi. Nhóm này không chỉ tập trung sản xuất tại một kho bãi mà chia nhỏ địa bàn, thực hiện pha chế ngay tại điểm bán lẻ.

Nghi can cùng phẩm màu để sản xuất xăng giả. Ảnh: Công an TP HCM

Quy trình làm giả được thực hiện theo công thức: mua xăng nền nguyên chất, sau đó trộn thêm dung môi công nghiệp và phẩm màu theo tỷ lệ định sẵn. Mục đích của việc này là làm tăng thể tích xăng thành phẩm để hưởng chênh lệch giá, trong khi bề ngoài vẫn giữ được màu sắc, mùi vị như xăng RON A95 thật.

Đường dây hoạt động theo hai nhánh độc lập. Nhánh thứ nhất do Yên điều hành tại bãi xe trên đường Nguyễn Duy Trinh. Tại đây, nhóm thực hiện việc tráo đổi, pha trộn dung môi vào xe bồn trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

Nhánh còn lại do Hải cầm đầu, chuyên cung ứng nguồn dung môi và tổ chức pha chế tại chỗ. Thay vì pha trước, nhóm này chở hóa chất đến tận các điểm kinh doanh như trạm xăng Đức Lợi.

Tại đây, chủ cây xăng là Đức thông đồng cho phép bơm trực tiếp dung môi, phẩm màu vào bồn chứa ngầm để hòa tan cùng lượng xăng tồn kho, sau đó bơm bán trực tiếp cho người dân.

Cảnh sát bắt đường dây sản xuất xăng từ dung môi và phẩm màu Hiện trường vụ bắt quả tang xăng giả.

Kết quả giám định kỹ thuật cho thấy toàn bộ số nhiên liệu thu giữ không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, bản chất không phải là xăng. Theo cơ quan chuyên môn, việc sử dụng loại nhiên liệu này gây hậu quả nghiêm trọng cho phương tiện.

Theo cơ quan điều tra, dung môi công nghiệp làm thay đổi thành phần hóa học, dẫn đến hiện tượng kích nổ sai thời điểm, làm giảm công suất, nóng máy và phá hủy các chi tiết động cơ. Nguy hiểm hơn, xăng giả làm lão hóa nhanh các ron cao su, ống dẫn, dễ gây rò rỉ nhiên liệu dẫn đến cháy nổ xe khi đang lưu thông.

Cửa hàng bán xăng giả bị niêm phong. Ảnh: Công an TP HCM

Vụ án đang được Công an TP HCM mở rộng điều tra để truy xét nguồn gốc dung môi và các bên liên quan.