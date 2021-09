Đường dây làm thẻ căn cước công dân giả

Quảng NamĐặng Quốc Vương làm giả giấy phép lái xe, thẻ căn cước công dân cùng nhiều loại giấy tờ và rao bán trên mạng xã hội.

Vương (27 tuổi, trú Quảng Ngãi) cùng đồng phạm Giản Viết Quảng (31 tuổi, tỉnh Nghệ An) bị khởi tố bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo điều 341, Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết ngày 11/9.

Đặng Quốc Vương. Ảnh: Đắc Thành.

Theo điều tra, ngày 2/9 cảnh sát kiểm hành chính nhà nghỉ ở phường An Sơn, TP Tam Kỳ bắt quả tang Quảng thuê phòng ở làm nơi sả xuất bằng cao đẳng, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Từ tháng 3/2020 đến lúc bắt, anh ta bán cho khoảng 300 người khắp cả nước, thu trên 350 triệu đồng.

Tại nơi ở của Vương, cảnh sát thu hàng trăm phôi, giấy tờ đã in và nhiều máy móc phục vụ làm giả.

Giấy tờ giả đã làm xong và phôi bị thu giữ. Ảnh: Đắc Thành.

Vương bị cáo buộc cầm đầu đường dây, Quảng chịu trách nhiệm rao bán. Khi có khách hàng đặt, Quảng chuyển thông tin cho Vương.

Đắc Thành