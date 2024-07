Đường dây làm học bạ giả phục vụ người điểm thấp

Hà NộiPhạm Viết Lương, Hồ Thị Quỳnh Liên bị cáo buộc cùng Lê Thị Hằng Nga làm giấy tờ giả cho học sinh điểm thấp, không đủ điều kiện du học.

Ngày 18/7, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Viết Lương (36 tuổi, trú Nghệ An), Lê Thị Hằng Nga (34 tuổi, trú Hà Nội), Hà Thế Duy (38 tuổi, trú Tuyên Quang), Hồ Thị Quỳnh Liên (33 tuổi, trú Nghệ An) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Vụ án bị phanh phui ngày 1/7 khi cảnh sát phát hiện Duy cầm hai bộ hồ sơ có dấu hiệu nghi vấn tại phường Phúc Diễn, quận bắc Từ Liêm. Khi bị kiểm tra, Duy khai làm nghề xe ôm công nghệ và đang đi giao giấy tờ giả cho khách.

Các giấy tờ giả bị thu giữ. Ảnh: Công an Bắc Từ Liêm

Từ lời khai của Duy, cảnh sát phát hiện đường dây sản xuất, kinh doanh giấy tờ giả. Trong đó, Lương trực tiếp sản xuất giấy tờ giả như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, bằng tốt nghiệp THPT, cao đẳng, đại học, học bạ, bảng điểm... Nga đăng quảng cáo nhận làm các loại bằng giả để dẫn khách đến cho Lương. Liên là khách đặt làm bằng giả.

Lương thu của Nga 500-700.000 đồng mỗi bộ hồ sơ và 300.000 đồng mỗi giấy xác nhận giả. Nga thuê Duy đến nhận giấy tờ giả từ Lương giao cho khách với tiền công 150-200.000 đồng mỗi lần, tùy theo địa điểm giao hàng.

Tại nơi ở của Lương, cảnh sát thu một máy khắc laze, 100 vỏ bìa hồ sơ, 126 quyển học bạ THPT các loại chưa qua sử dụng, 14.500 tem bảy màu các loại, gần 600 mặt con dấu, 6 hộp dấu, 38 phôi bằng tốt nghiệp THPT chưa qua sử dụng...

Kết quả điều tra xác định Liên là nhân viên công ty tư vấn du học tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), tìm đến Nga để làm học bạ giả cho những học sinh điểm thấp không đủ điều kiện du học.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang mở rộng điều tra vụ án.

Bị can Phạm Viết Lương, Lê Thị Hằng Nga, Hà Thế Duy, Hồ Thị Quỳnh Liên. Ảnh: Công an Bắc Từ Liêm

Viết Tuân