Đường dây làm giấy tờ giả cho 52 lao động Trung Quốc

Lâm Đồng6 người bị xác định làm giả nhiều loại giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ xin giấy phép lao động cho 52 người Trung Quốc tại 25 doanh nghiệp trên địa bàn Bình Thuận cũ.

Đường dây làm giấy tờ giả đã bị Phòng Quản lý Xuất nhập Cảnh - Công an tỉnh Bình Thuận (cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) phát hiện trong quá trình quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Cơ quan An ninh điều tra sau đó phối hợp vào cuộc thu thập tài liệu, điều tra vụ án.

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa ngày 12/8 của TAND tỉnh Lâm Đồng, tháng 6/2021, Lê Thị Bích Hương (37 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Nam cũ) đang làm việc cho Công ty TNHH Yualaimei, được giao nhiệm vụ đi xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc tại công ty. Do không biết quy trình, nên Hương lên mạng tìm kiếm và biết Vũ Hoài Thanh (28 tuổi, ngụ TP HCM) có làm dịch vụ này.

Thanh nhận lời và biết những trường hợp Hương nhờ không đáp ứng đủ giấy tờ, nên đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để làm giả từ các bản gốc, sau đó giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan tư pháp và lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc. Với thủ thuật trên, anh ta đã làm giả 29 giấy xác nhận kinh nghiệm, 18 giấy khám sức khỏe, 2 bằng cử nhân, 3 giấy xác nhận không có tiền án, thu lợi hơn 206 triệu đồng.

Sau khi mất liên lạc với Thanh (do bị bắt trong một vụ án khác), Hương tiếp tục liên hệ với Trần Thị Thu Thùy mua thêm 13 giấy xác nhận giả để nộp lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận xin cấp phép cho 36 lao động Trung Quốc, thu lợi hơn 255 triệu đồng.

Trong đó, Thùy được xác định làm dịch vụ trung gian, liên hệ Phạm Thị Ngọc Hậu để đặt làm 28 giấy xác nhận kinh nghiệm giả. Thùy bán lại 13 giấy cho Hương và sử dụng 13 giấy còn lại để làm hồ sơ cho lao động Trung Quốc khác, thu lợi gần 209 triệu đồng.

Hậu ban đầu đặt mua giấy giả từ Phạm Ngọc Thạch, sau đó tự làm thêm 22 giấy xác nhận kinh nghiệm giả cho Thùy, hưởng lợi hơn 32 triệu đồng. Riêng Thạch đã bán 6 giấy xác nhận giả cho Hậu, thu lợi 12 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, được bạn bè giới thiệu, Wu Yanqiong (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã nhờ Hương làm hồ sơ giả cho 18 đồng hương Trung Quốc tại Bình Thuận. Wu chi hàng chục triệu đồng để Hương mua 18 giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc có hợp pháp hóa lãnh sự giả, 5 giấy khám sức khỏe giả. Wu hưởng lợi từ phi vụ này hơn 47 triệu đồng. Hiện, ông ta đang trốn truy nã.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến tháng 8/2022, các bị cáo đã làm giả nhiều loại giấy tờ như giấy xác nhận kinh nghiệm, lý lịch tư pháp, khám sức khỏe, bằng cấp... nhằm hợp thức hóa hồ sơ xin giấy phép lao động cho 52 người Trung Quốc tại 25 doanh nghiệp trên địa bàn Bình Thuận cũ.

Vũ Hoài Thanh (áo xanh) cùng các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Đức Thắng

Dù Wu Yanqiong đang trốn truy nã, TAND tỉnh Lâm Đồng vẫn xét xử vắng mặt. Sau khi nghị án, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm.

Từ đó, tòa tuyên phạt Vũ Hoài Thanh 4 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Trần Thị Thu Thùy, Phạm Thị Ngọc Hậu, Phạm Ngọc Thạch và Wu Yanqiong lĩnh 1-4 năm tù về cùng tội danh.

Riêng Lê Thị Bích Hương (37 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Nam cũ) phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tư Huynh