Đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây

Hà TĩnhĐoàn Thị Lam và Đoàn Cao Cường bị cáo buộc sử dụng bột ngô, bột nếp và thuốc tân dược để sản xuất "thuốc tăng cân đông y cổ truyền", rao bán trên mạng.

Bà Lam, 54 tuổi và Cường, 42 tuổi, trú xã Đức Minh, cùng ba đồng phạm vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nghi phạm Đoàn Thị Lam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Quang

Theo điều tra, năm 2023, Lam và Cường mua sắm công cụ, nguyên liệu, mở hai cơ sở sản xuất "thuốc tăng cân đông y" tại nhà riêng ở xã Đức Thọ (trước đây thuộc huyện Đức Thọ).

Nhóm này sử dụng bột ngô, bột nếp, bột thuốc bắc không rõ nguồn gốc làm nền, trộn với thuốc tân dược gồm Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất dexamethason), Panactol và cinarizin. Họ thuê nhiều nhân công địa phương tham gia sản xuất, đóng gói, dán nhãn thành phẩm.

Sản phẩm sau khi hoàn thiện, thuốc giả được rao bán trên nhiều nền tảng mạng xã hội, quảng cáo có tác dụng "ăn ngon, ngủ sâu, tăng cân nhanh".

Làm giả 'thuốc tăng cân đông y' từ bột ngô, thuốc tây Cảnh sát tịch thu tang vật, lấy lời khai các nghi phạm. Video: Đức Quang

Cuối tháng 1, Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt đột kích, khám xét hai cơ sở, thu giữ hơn một tấn thuốc viên, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn một tấn nguyên liệu như mật mía, bột ngô, bột nếp, bột thuốc bắc không rõ xuất xứ.

Kết quả giám định cho thấy các mẫu thuốc không chứa thành phần thảo dược như ghi trên bao bì, các chất có trong thuốc không được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành.

Thuốc tân dược mà nhóm Lam và Cường sử dụng để sản xuất thuốc tăng cân đông y. Ảnh: Đức Quang

Cơ quan điều tra chưa công bố số lượng thuốc đã bán ra thị trường cũng như số tiền nhóm Lam thu lợi bất chính.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Các hộp nhựa đựng thuốc đông y giả chuẩn bị bán ra thị trường. Ảnh: Đức Quang

Đức Hùng