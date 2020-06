Đường dây làm giả giấy tờ bị phát hiện

Đà NẵngGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng tốt nghiệp, thẻ ngành công an, thẻ nhà báo, giấy đăng ký kết hôn... bị làm giả qua giao dịch trên mạng xã hội.

Ngày 17/6, Công an quận Thanh Khê khởi tố vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tạm giữ hình sự để hoàn tất thủ tục khởi tố Phạm Hoài Thanh, Nguyễn Tấn Linh cùng 26 tuổi và Phạm Văn Đoàn, 29 tuổi.

Nhiều con dấu bị làm giả. Ảnh: Nguyễn Đông.

Cuối tháng 3, người ở phường Hoà Khê (quận Thanh Khê) đưa giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu đến bộ phận một cửa để đăng ký khai sinh cho con. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghi giấy tờ này có dấu hiệu giả mạo nên đã báo nhà chức trách.

Làm việc với công an, người này cho biết đang chung sống như vợ chồng với cô gái cùng ở quận Thanh Khê, có con. Do chưa có giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu, anh ta lên mạng xã hội tìm người làm giả giấy tờ với giá 6,5 triệu đồng.

Công an quận Thanh Khê lập chuyên án. 11 trinh sát được cử từ Đà Nẵng vào TP HCM và thu thập chứng cứ về nhóm làm giả giấy tờ.

Sổ đỏ, sổ hộ khẩu và các loại bằng cấp giả bị phát hiện. Ảnh: Nguyễn Đông.

Đến ngày 9/6, Công an Thanh Khê phối hợp với Công an quận Bình Tân (TP HCM) bắt Phạm Hoài Thanh, thu 29 tài liệu giả mạo bản gốc và 54 bản sao y giả, trong đó có bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, thẻ ngành công an.

Hôm sau, công an tiếp tục tạm giữ Nguyễn Tấn Linh, thu 4 con dấu, 84 văn bảng tài liệu giả; tạm giữ Phạm Thiên Phi thu 11 văn bằng giả. Nhóm này khai Phạm Văn Đoàn là mắt xích chính trong việc làm giả giấy tờ.

Khám nơi ở của Đoàn tại quận 12, TP HCM, công an thu 41 con dấu tròn của các cơ quan tổ chức, 240 giấy tờ giả, trong đó có một thẻ nhà báo, sổ đỏ, sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp đại học, giấy phép lái xe, thẻ căn cước công dân...Theo phân công, Thanh, Linh, Phi dùng mạng xã hội đăng quảng cáo tìm người có nhu cầu làm giả các loại giấy tờ. Đoàn trực tiếp làm giả. Việc giao nhận "sản phẩm" được thực hiện qua dịch vụ vận chuyển. Tổng tiền giao dịch ước tính hàng tỷ đồng.

Công an đã di lý 3 nghi phạm về Đà Nẵng để tạm giam. Riêng Phạm Thiên Phi chuyển Công an TP HCM tiếp tục điều tra do không liên quan đến vụ án ở Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết việc điều tra các băng nhóm làm giả giấy tờ, con dấu khó truy tìm dấu vết. Qua các vật chứng trong chuyên án lần này cho thấy đây là một nhóm hoạt động với quy mô rất lớn, liên tỉnh, sử dụng công nghệ cao. Vụ án cần tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguyễn Đông