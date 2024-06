Đường dây làm giả 4 triệu cuốn sách giáo khoa

Đà NẵngMột nhóm nghi phạm trong ba năm đã tổ chức sản xuất, buôn bán hơn 4 triệu cuốn sách giáo khoa giả.

Ngày 21/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Đà Nẵng) cho biết đường dây do Nguyễn Trung Luật, 43 tuổi và Phạm Ngọc Quang, 47 tuổi, cùng trú TP HCM, cầm đầu. Trong đó, Quang là Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Quảng cáo Quang Thắng.

Theo điều tra, đầu năm 2022, Luật bàn với Quang sản xuất sách giả của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cùng một số nhà xuất bản khác. Luật cung cấp giấy, đặt số lượng để tổ chức in sách giả tại hai xưởng của Quang.

Số lượng lớn sách giả bị tịch thu. Ảnh: Công an cung cấp

Luật trả cho Quang 270.000 đồng trên một ram giấy khổ 60 cm x 84 cm. Sau khi in xong, giấy được để nguyên khổ rồi vận chuyển về xưởng gia công của Luật tại phường Thạnh Xuân 25, quận 12 để cắt, đóng bìa, dán tem giả, đóng thùng.

Hàng được vận chuyển đến 3 điểm kho của Luật cất giấu, chờ mang tiêu thụ.

Quang giao cho Phan Xuân Năng, 34 tuổi, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tại hai xưởng in.

Luật giao cho Lê Hà Thanh, 23 tuổi, vận chuyển giấy in đến giao cho xưởng in của Quang, nhận sản phẩm sau khi in xong để chuyển về xưởng gia công, vận chuyển sách thành phẩm đến cất giấu tại các kho của Luật; quản lý kho và xuất hàng cho khách hàng khi có yêu cầu.

Một trong các loại sách giáo khoa do nhóm Quang, Luật làm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Luật phân phối sỉ số sách giả qua các đầu nậu để vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng...

Phòng Cảnh sát Kinh tế Đà Nẵng khám xét nơi ở của các nghi phạm, thu nhiều máy móc, phương tiện, trang thiết bị phục vụ việc sản xuất sách giả cùng hàng triệu con tem giả, hơn 600.000 sản phẩm, bán thành phẩm.

Nhà chức trách xác định trong khoảng 3 năm qua, nhóm của Luật và Quang đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 triệu cuốn sách giả.

Hiện, 10 người liên quan đường dây này đã bị bắt. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Ngọc Trường