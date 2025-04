Đường dây in lậu hơn 1,6 triệu sách giáo khoa giả ở Đà Nẵng

Nguyễn Trung Luật, Giám đốc Công ty TNHH in bao bì Huy Trường Phát, đã móc nối với nhiều người để in hơn 1,64 triệu cuốn sách giáo khoa giả, bán với chiết khấu 65-69%.

Ngày 24/4, TAND Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử 13 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn. Trong số này có, Nguyễn Trung Luật, 44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH in bao bì Huy Trường Phát; Phạm Ngọc Quang, 48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Quang Thắng; Trần Huy Cường, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ quảng cáo Cường Phát và Phạm Xuân Năng, 35 tuổi.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Chi Anh

Theo cáo trạng, ngày 14/6/2024, lực lượng chức năng bắt quả tang Lê Duy Quang và Lê Minh Trí đang nhận gần 3.000 cuốn sách giáo khoa giả từ xe tải tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Khám xét địa điểm, công an thu thêm hơn 800 cuốn sách tiếng Anh giả. Cùng ngày, tại một địa điểm khác, Nguyễn Văn Ánh bị phát hiện tàng trữ hơn 1.700 cuốn sách giả mua từ cùng một nguồn.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trung Luật, Giám đốc Công ty Huy Trường Phát (TP HCM), là người cầm đầu đường dây này. Do làm ăn thua lỗ, Luật cấu kết với Phạm Ngọc Quang (Giám đốc Công ty Quang Thắng) cùng nhiều người khác tổ chức in sách giáo khoa giả từ năm 2022.

Các công ty liên quan đều không có giấy phép in ấn xuất bản phẩm và không được các nhà xuất bản chính thức ủy quyền.

Từ tháng 6/2022, Nguyễn Trung Luật cùng Phạm Ngọc Quang đã tổ chức in lậu hơn 1,64 triệu cuốn sách giáo khoa giả và hơn 347.000 bản in dở dang của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM. Tổng giá trị ghi trên bìa sách hơn 51 tỷ đồng.

Luật bán lại cho Phạm Thạch Kim Điền 1,17 triệu cuốn qua 251 đơn hàng, tổng trị giá hơn 37 tỷ đồng, chiết khấu sâu 65–69%. Sau đó, Luật tiếp tục bán cho Phạm Tin hơn 86.000 cuốn (trị giá hơn 3 tỷ đồng) với mức chiết khấu 60–65%. Gần 400.000 cuốn còn lại cùng hàng trăm nghìn bản in chưa kịp tiêu thụ đã bị thu giữ.

Để vận hành đường dây, Luật thuê Lê Hà Thanh quản lý kho và giao hàng bằng xe Mercedes, trả lương 9 triệu đồng/tháng. Quang chịu trách nhiệm in ấn, nhận 160.000–270.000 đồng/ram giấy tùy loại; Phan Xuân Năng điều hành xưởng in (lương 15 triệu/tháng). Cường đảm nhiệm sản xuất bản kẽm (lương 8 triệu/tháng). Năng còn giúp Luật in khoảng 600.000 tem giả dán lên sách với giá 60 triệu đồng.

Về phân phối, Điền thuê Hậu làm quản lý kho, thuê Tiến giao hàng bằng xe Mercedes, trả 400.000 đồng/chuyến dưới 10 km và 20.000 đồng/km với chặng dài.

Toàn bộ sách được tiêu thụ tại các nhà sách ở Đà Nẵng, Quảng Nam và nhiều tỉnh, với mức chiết khấu 33-40% so với giá bìa. Quang và Điền hưởng lợi 10% mỗi cuốn sách.

Riêng Điền còn bán cho Nguyễn Văn Ánh 6 đơn hàng, gần 4.800 cuốn sách giả (giá bìa hơn 300 triệu, thực bán 103 triệu). Ánh phân phối cho các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm với mức chiết khấu lên tới 50%.

Tại phiên xét xử hôm nay, do thiếu nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và một số luật sư có đơn xin hoãn, Toà đã hội ý và quyết định tạm hoãn phiên xét xử.

Ngọc Trường