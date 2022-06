Đường dây gùi ma túy xuyên rừng vào Việt Nam

"Bà trùm" Trần Thị Mậu, 53 tuổi, mua ma tuý của các ông chủ bên Lào, thuê người gùi hàng vượt biên qua các cánh rừng già đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 16/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04 Bộ Công an), cho biết đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý xuyên quốc gia do Mậu cùng với Nguyễn Sỹ Đức, 56 tuổi, cầm đầu. Giúp sức cho "bà trùm" 53 tuổi là hàng chục người thuộc thành phần cộm cán, có nhiều tiền án trú ở Nghệ An, Hà Nội.

Quá trình trinh sát xác định, bà Mậu thường xuyên "đốt tiền" vào cờ bạc; ít khi lộ diện mà chỉ điều hành đường dây ma túy từ xa, qua mạng xã hội.

Bà Mậu và Đức bị cáo buộc đặt mua ma tuý của các ông chủ bên Lào. Sau khi thống nhất về giá cả, số lượng hàng, bà ta thuê người gùi ma tuý qua các cánh rừng già hẻo lánh để tập kết ở khu vực biên giới huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Mỗi lần chuyển hàng, nhóm này chia thành nhiều lớp để cảnh giới từ đường quốc lộ đến bìa rừng và khu biên giới, chọn giờ "vàng" để nhận hàng 22-24h.

Tang vật trong đường dây của bà Mậu. Ảnh: Công an cung cấp

Sau thời gian dài theo sát, khoảng 1h ngày 18/11/2021, C04 chủ trì phối hợp cùng các đơn vị phục kích bắt được 3 nghi phạm đang vận chuyển ma tuý ở quốc lộ 7, đoạn qua địa phận thị trấn Anh Sơn. Tang vật thu 58 kg ma túy tổng hợp, 18 bánh heroin.

Cùng lúc, ban chuyên án đồng loạt khám xét 12 địa điểm ở Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP HCM, thu thêm 2 bánh heroin, 6 kg ma tuý các loại.

Hiện, cảnh sát đã khởi tố 9 bị can, thu 64 kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin...

Ở một chuyên án khác, C04 phát hiện đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ do nhóm người Việt ở các nước châu Âu cầm đầu. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các doanh nghiệp LOGISTIC để để chuyển ma tuý theo đường hàng không về Việt Nam.

Chúng thường giấu ma túy vào các loại hàng hoá như bánh kẹo, mỹ phẩm, quà tặng,... sau đó đóng thành các kiện ghi tên người nhận, địa chỉ và số điện thoại "ảo" gây khó khăn cho cảnh sát. Giữa tháng 5, C04 lần theo dấu vết, đồng loạt bắt giữ nhiều nghi phạm ở các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Ban chuyên án đã bắt 11 nghi phạm, thu 50 kg ma tuý các loại.

Súng đạn thu giữ ở chuyên án ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp

6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát về ma tuý toàn quốc đã triệt phá hơn 10.000 vụ, bắt hơn 16.000 người phạm tội, thu giữ 397 kg heroin, 838 kg ma tuý tổng hợp và xoá 204 điểm, 20 tụ điểm phức tạp về ma tuý. Về người nghiện, trên toàn quốc có hơn 217.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng hơn 11.000 so với cuối năm 2021.

Hiện, hơn 4.000 cơ sở kinh doanh trên cả nước có biểu hiện nghi vấn hoạt động về tệ nạn ma tuý. Tuy nhiên, tội phạm đang có xu hướng chuyển sang thuê nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng ma tuý.

Phạm Dự