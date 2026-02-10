Đường dây giả danh ngân hàng, lừa hơn 1.200 người

Đà NẵngGiả nhân viên ngân hàng, nhóm lừa đảo xuyên biên giới chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của hơn 1.200 nạn nhân cả nước.

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 người khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Các nghi can gồm: Dương Văn Khôi 34 tuổi, Phạm Trí Nghị, 36 tuổi; Lê Văn Linh 25 tuổi; Đào Văn Huy 34 tuổi; Đào Văn Hai 29 tuổi, (cùng quê Bắc Ninh); Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (nhân thân đang được làm rõ).

13 bị can bị bắt giam. Ảnh: Thành Huynh

Trước đó, qua trinh sát trên không gian mạng, cảnh sát phát hiện nhiều fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương", kèm tổng đài ảo 02899981545 để gọi điện tư vấn mở thẻ. Người nghe được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã bảo mật hoặc chuyển tiền "chứng minh năng lực tài chính", rồi bị chiếm đoạt.

Một nạn nhân tại Đà Nẵng mất gần 15 triệu đồng chỉ sau một cuộc gọi.

Lần theo dòng tiền, cảnh sát xác định số tiền này được dùng mua voucher điện tử, thẻ game và các sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính bảng trên sàn thương mại điện tử, sau đó bán lại để hợp thức hóa. Nhóm sử dụng tổng đài ảo và phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho việc truy vết.

Ngày 14/1, Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án 126L, xác định Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, tổ chức khoảng 23 người hoạt động tại một tòa nhà ở TP BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia), móc nối với nhóm trong nước để rút và tiêu thụ tiền.

Nhiều thiết bị được nhóm lừa đảo sử dụng để gây án. Ảnh: Thành Huynh

Đường dây này phân công nhóm "tư vấn - gọi điện" đảm nhiệm việc tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng; nhóm "thẩm định" sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền "chứng minh năng lực tài chính"; nhóm "rút tiền" tại Việt Nam do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử, mua bán hàng hóa để hưởng lợi.

Số tiền chiếm đoạt được phân chia 66% cho nhóm ở Campuchia, 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử USDT để tránh bị phát hiện.

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm này đã lừa hơn 1.200 người trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự mở rộng điều tra.

Công an khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, số thẻ, mã CVV hay chuyển tiền cho người tự xưng nhân viên ngân hàng; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cơ quan chức năng.

Ngọc Trường