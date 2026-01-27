Đường dây ghi số đề gần 10 tỷ đồng bị triệt phá

Đăk LăkNguyễn Trọng Bình và Trần Đình Trung bị cáo buộc cầm đầu đường dây lô đề, với tổng số tiền giao dịch 4 tháng gần 10 tỷ đồng.

Ngày 27/1, Bình (41 tuổi); Trung (39 tuổi, ngụ TP Huế) và 5 người khác bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giữ về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

4 trong 7 người bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Ngọc Oanh

Trước đó, hôm 23/1, hơn 30 cảnh sát đồng loạt khám xét 11 điểm đang ghi số đề trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk và TP Huế, thu giữ hơn 100 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, đường dây ghi số đề cho các con bạc hơn 200 triệu đồng, do Bình và Trung cầm đầu. Tổng số tiền giao dịch từ tháng 10/2025 đến nay là gần 10 tỷ đồng.

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: Ngọc Oanh

Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, nhóm không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và Viber, Zalo, Messenger, Telegram... Đến cuối ngày, sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc, miền Trung, miền Nam rồi thắng thua với các con bạc và tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra.

Ngọc Oanh