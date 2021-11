Đường dây ghi lô đề liên tỉnh trên 2.000 tỷ đồng

Nghệ AnNguyễn Thùy Linh (38 tuổi) cùng 10 người tổ chức đường dây ghi lô đề thông qua kết quả xổ số, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng trong 4 tháng.

Ngày 9/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Linh trú quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cùng 10 người trú ở Nghệ An, Lạng Sơn, Hà Nội đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi đánh bạc.

Đây là vụ ghi số lô đề có số tiền giao dịch lớn nhất từ trước tới nay mà công an Nghệ An chủ trì triệt phá, có phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan.

Nguyễn Thùy Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Linh bị cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn này thông qua kết quả xổ số miền Bắc. Hàng ngày, các đại lý cấp dưới thông qua mạng xã hội chuyển bảng ghi số lô đề cho đại lý cấp trên để hưởng hoa hồng. Tin nhắn giao dịch được xóa liên tục nhằm tránh bị công an phát hiện. Tiền thanh toán chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng không mang tên chính chủ.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách xác định, từ tháng 7 tới nay đường dây này đã giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng ngày 2/11 giao dịch 12,6 tỷ đồng.

Hải Bình