Đường dây ghi lô đề 400 tỷ đồng

18 người tham gia đường dây ghi lô đề thông qua kết quả xổ số, giao dịch 400 tỷ đồng trong hai năm qua.

Ngày 1/7, 6 nghi can cầm đầu Vũ Đình Sâm (47 tuổi), Phan Thị Tròn (50 tuổi), Hồ Thị Lai (42 tuổi), Lê Thị Vân (50 tuổi), Tạ Quang Phong (62 tuổi), cùng trú Nghệ An và Nguyễn Thị Hương (40 tuổi) và cùng 12 đồng phạm đang bị Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tạm giữ về hành vi đánh bạc.

6 nghi can cầm đầu. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, từ năm 2021 nhóm của Vũ Đình Sâm thông qua kết quả xổ số để tổ chức đánh bạc. Các đại lý cấp dưới hàng ngày chuyển bảng lô đề cho nhóm cầm đầu để hưởng hoa hồng. Những người trong đường dây thường ngồi trong nhà, khóa cửa và cảnh giới bằng camera an ninh.

Tiền thanh toán thắng thua được được chuyển tài khoản ngân hàng; tin nhắn giao dịch được xóa hàng ngày để che dấu vết.

Tang vật thu tại nhà một nghi can. Ảnh: CA

Theo nhà chức trách, ngày 29/6 nhiều tổ công tác đồng loạt bắt và khám xét 17 điểm đang tổ chức giao dịch, thu 850 triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay đường dây này giao dịch trên 400 tỷ đồng.

Hải Bình