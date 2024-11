Đường dây dùng 'robot' điều khiển đánh lô đề

Ngày 27/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết Công an TP HCM đã khởi tố 23 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo điều tra, đầu năm 2023, Cao Quốc Điều, 35 tuổi, cùng một số "cổ đông" đã quy tụ nhiều người làm đại lý trung gian để tổ chức cờ bạc dưới dạng mua bán số lô, đề truyền thống. Đến tháng 8, Điều thay đổi phương thức, dùng một dạng robot có tên Bot xxxLyyy để vận hành trên nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan điều tra cho hay Bot có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau như trả lời câu hỏi, khảo sát thông tin để tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề khi người dùng có yêu cầu.

Cao Quốc Điều (trái) và các đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Trung hoặc Nam, Bot sẽ tự động tính tiền thắng thua để thanh toán. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo cơ hội thắng cao hơn, hàng ngày Điều sẽ cho các số lô, đề có xác xuất trúng cao vào "danh sách hạn chế". Từ đó khi người chơi đặt các số này Bot sẽ tự động từ chối.

Để tổ chức đánh bạc, từ 4 Bot chính, Điều đã phát triển thêm 113 thành viên tương đương với 113 đại lý đầu dưới. Cảnh sát xác định, từ tháng 8 đến nay, tổng tiền đánh bạc trong đường dây của Điều qua hệ thống Bot trên mạng xã hội vào khoảng 240 tỷ đồng. Tiền đánh bạc trung bình mỗi ngày gần 3 tỷ đồng.

Trong đường dây, Điều và các cổ đông thống nhất hoạt động như một công ty cổ phần. Điều có nhiệm vụ quản lý chung, kỹ thuật, thống kê, điều hành, quản trị tất cả hoạt động của các Bot và phân chia lợi nhuận. Các cổ đông còn lại có nhiệm vụ phát triển đại lý cấp dưới. Đại lý nào muốn làm cổ đông thì thỏa thuận với Điều về tỷ lệ % góp vốn để được cấp Bot mới.

Ngày 6/11, C02 cùng Công an TP HCM và một số đơn vị đồng loạt triệu tập, khám xét tại các địa điểm trong đường dây này.