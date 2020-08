Đường dây đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng trái phép

Đà NẵngHuỳnh Ngọc Diễm và Hồ Thị Thu Trinh liên lạc với nhóm người nhập cảnh trái phép để cho thuê nhà và không khai báo lưu trú.

Ngày 18/8, VKSND TP Đà Nẵng ban hành cáo trạng truy tố Chen Xian Fa (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (24 tuổi, trú Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Diễm (41 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép, theo khoản 2 Điều 348 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 11/7 Công an Đà Nẵng kiểm tra hành chính nhà số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện Chen Xian Fa cùng ba người Trung Quốc khác không có hộ chiếu, thị thực. Họ cũng không có thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Công an xác định ngày 23/6, Fa đang ở Trung Quốc đã liên hệ qua mạng Wechat với Hồ Thị Thu Trinh đang ở Đà Nẵng để hỏi thuê giúp một căn hộ ba phòng ngủ. Trinh biết Fa không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Ngay hôm sau, Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm.

Một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng trong tháng 7, bị công an phát hiện. Ảnh: Đông Chi.

Dù biết nhóm người Trung Quốc dự định đến Đà Nẵng không có thị thực nhập cảnh, Trinh và Diễm vẫn đi tìm nhà để cho thuê lại. Diễm sau đó gọi điện cho chủ nhà số 39 Dương Tử Giang khi ông này đang du lịch ở Quảng Ninh, thỏa thuận giá thuê 19 triệu đồng mỗi tháng và được chủ nhà đồng ý, chỉ chỗ cất chìa khóa.

Trinh và Diễm bàn nhau sẽ nâng giá lên 23 triệu đồng để chia nhau số tiền chênh lệch, sau đó báo lại cho Fa. Hợp đồng thuê nhà được ký 3 tháng, kèm một tháng tiền đặt cọc.

Fa báo cho ba người còn lại gặp nhau ở bến xe Quảng Tây, Trung Quốc. Bốn người đón xe lúc 15h ngày 28/6 và đến 20h thì có mặt ở vùng biên giới gần cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Tất cả xuống xe đi bộ theo đường đất một đoạn thì ra quốc lộ. Tại đây, đã có sẵn ôtô 7 chỗ của lái xe người Việt Nam đón chở về Đà Nẵng. Fa thu của mỗi người 4.000 Nhân dân tệ tiền chi phí chuyến đi.

Trinh thường xuyên giữ liên lạc với Fa bằng nhắn tin qua Wechat. Chập tối 29/6, khi nhóm Fa đến một quán trà sữa trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà thì Trinh gọi taxi đến đón về nhà 39 Dương Tử Giang, chỉ chỗ lấy chìa khóa để nhóm này tự vào nhà.

Tối hôm sau, Trinh dẫn Fa đến một ngôi nhà trên đường Trần Trọng Khiêm, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, để nhận một valy màu xanh đen cùng một số túi xách từ một người Việt, bên trong có 14 máy tính laptop, 31 điện thoại di động và các thiết bị phụ trợ đem về địa chỉ số 39 Dương Tử Giang.

Thời gian nhóm người Trung Quốc ở lại ngôi nhà trên đường Dương Tử Giang, Trinh và Diễm giúp mua các vật dụng cá nhân và thực phẩm sinh hoạt hàng ngày, cho đến khi bị công an phát hiện. Tại nhà nhóm Trung Quốc thuê ở, công an thu giữ 14 máy tính xách tay, cùng 35 điện thoại di động.

Khám xét nhà của Trinh trên đường Đa Mặn, nhà chức trách cũng thu giữ 31 máy tính xách tay, 131 điện thoại di động, 2 USB cùng 2 hộ chiếu Trung Quốc mang tên Hong Dong Huan, Lu Lipeng; một valy màu hồng do Fa gửi, trong đó có 6 máy tính xách tay, 23 điện thoại di động, 6 USB, 5 thiết bị phát Wifi, 6 thẻ có hình dáng giống thẻ ngân hàng có tiếng Trung Quốc. Tại nhà của Diễm, công an cũng thu giữ 2 máy tính xách tay, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách.

Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, năm 2018 Trinh đang là sinh viên khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đã đến dạy thêm tại nhà Diễm. Thời gian này, Diễm nhờ Trinh đăng hình ảnh những ngôi nhà cho thuê lên mạng để cho khách nước ngoài thuê lại, nhận hoa hồng.

Năm 2019, Fa kết nối với Trinh qua ứng dụng Wechat. Ba người thỏa thuận giá cả mỗi khi tìm được nhà cho thuê. Fa liên hệ với đường dây của người Trung Quốc và Việt Nam, đưa một số người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ tại các tỉnh biên giới phía bắc, sau đó đi ôtô vào Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng của Hồ Thị Thu Trinh với tổng số tiền hơn 919 triệu đồng; Huỳnh Ngọc Diễm hơn 64 triệu đồng. Hai người này đã tự nguyện sử dụng số tiền có trong tài khoản mà Cơ quan điều tra đã phong tỏa để nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Trước đó Công an Đà Nẵng ngày 21/7 đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam. Ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cùng Fa đã được cơ quan điều tra chuyển cho công an Xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng xử lý hành chính.

Những năm gần đây, công an Đà Nẵng đã phá nhiều chuyên án liên quan đến người Trung Quốc sang Việt Nam để đánh bạc qua mạng. Những nhóm người vi phạm thường thuê nhà ở nguyên căn, sử dụng nhiều thiết bị vi tính, điện thoại di động và sim 4G, bộ phát wifi riêng (không sử dụng dịch vụ đường truyền cố định của bất kỳ nhà mạng nào).



Cuối năm 2018, công an quận Sơn Trà từng phá vụ án đánh bạc qua mạng với 15 người Trung Quốc vi phạm pháp luật. Nhóm này có hơn 20 người Trung Quốc vào Đà Nẵng thuê nhà, nhưng chỉ đăng ký lưu trú cho 10 người. Họ dành thời gian đánh bạc, ít khi ra khỏi nhà mà thuê những người Việt nấu ăn, phục vụ.

Nguyễn Đông