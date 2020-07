Đường dây đưa 40 người Trung Quốc vào Việt Nam

Lào CaiĐường dây của Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tổ chức 6 chuyến ôtô, đưa hàng chục người Trung Quốc vào TP HCM, suốt 3 tháng qua.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngày 31/7, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cao cho biết, quá trình mở rộng điều tra đường dây đưa 10 người Trung Quốc vượt biên sang Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt hai nghi can cầm đầu là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 49 tuổi, ở TP Lào Cai và Nguyễn Trịnh Văn Hưng, 48 tuổi, ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Hai người này bị điều tra về tội Môi giới, đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhàn khai, từ tháng 4 có quen người Trung Quốc tên A Ma và bàn nhau tìm thuê xe ôtô để chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn khu vực biên giới đưa vào TP HCM kiếm việc làm. Mỗi chuyến xe từ Lào Cai vào TP HCM A Ma sẽ trả cho Nhàn 25 triệu đồng.

Thực hiện thỏa thuận, Nhàn liên hệ với Hưng thuê ôtô từ thành phố Nha Trang ra Lào Cai để đón người nhập cảnh trái phép. Mỗi chuyến xe Nhàn trả Hưng 23 triệu đồng.

Nguyễn Trinh Văn Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Tuấn

Nhàn và Hưng cùng khai từ đầu tháng 4 đến ngày 27/7 đã chở trót lọt 6 chuyến xe Innova 7 chỗ ngồi, mỗi chuyến khoảng 5 người Trung Quốc vào TP HCM.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.

Trước đó, ngày 27/7, Công an Lào Cai và Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện 10 người Trung Quốc đang trên hai xe Innova đang rời khỏi Lào Cai. Nhóm người Trung Quốc khai mất khoảng 500.000 đồng để được dẫn qua các đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở, qua sông để sang Lào Cai. 10 người này bị tạm giữ.

