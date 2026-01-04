Đường dây đánh bạc qua game online, giao dịch 100 tỷ đồng

Quảng TrịĐường dây do Nguyễn Văn Thọ, 21 tuổi, cầm đầu đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game online gần 12 tháng, giao dịch 100 tỷ đồng.

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thọ và 5 người tuổi từ 18 đến 42 về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc bằng hình thức game online.

Sáu người tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Trị

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay đường dây này đã tham gia đánh bạc bằng hình thức game online trên các cổng game HitClub, Sun Win, Go88 với số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng. Nhóm này còn hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game để thu lợi bất chính.

Cảnh sát kiểm tra dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức game online. Ảnh: Công an Quảng Trị

Nguyễn Văn Thọ bị cáo buộc là nghi can cầm đầu. Quá trình đánh bạc có sự liên kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, phương thức thủ đoạn tinh vi; sử dụng các tài khoản mạng xã hội ẩn danh, lập các hội, nhóm kín để tổ chức hoạt động.

Vụ án đang mở rộng.

Đắc Thành