Đường dây đánh bạc giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Đà NẵngĐường dây do Phạm Anh Văn móc nối với các nhà cái nước ngoài, sau đó tự nâng hạn mức giao dịch để các con bạc cá độ, theo công an.

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ Phạm Anh Văn, 39 tuổi; Nguyễn Tuấn Anh, 39 tuổi; Ngô Tá Vũ, 42 tuổi; Trần Xuân Định, 47 tuổi (cùng trú quận Thanh Khê) và Lê Minh Quang, 50 tuổi, trú quận Sơn Trà, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng.

Các nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Anh

Chuyên án do Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện số tiền giao dịch trong đường dây cá độ này lên tới hơn 100 tỷ đồng. Riêng trong 10 ngày, từ 15 đến 25/4, số tiền đã vượt 11 tỷ đồng.

Phạm Anh Văn bị cáo buộc là nghi can cầm đầu. Từ đầu năm 2025 đến nay, Văn móc nối với nhà cái nước ngoài để lấy trang mạng cá cược bóng đá BZU... Sau đó, Văn tự nâng hạn mức cá cược, giao quyền quản lý trang cho Nguyễn Tuấn Anh và Ngô Tá Vũ. Anh và Vũ tiếp tục phân nhỏ thành nhiều trang con, giao cho cấp dưới điều hành, tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá.

Nhóm này còn sử dụng tài khoản Agent trên hệ thống Bongxx, lập 8 tài khoản Member và đẩy giá trị mỗi đơn vị cược lên 20.000 đồng nhằm thu lợi bất chính. Đường dây hoạt động với tổ chức chặt chẽ, phân công phân cấp rõ ràng và sử dụng các phương tiện công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án tiếp tục được điều tra.

Ngọc Trường