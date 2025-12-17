Đường dây đánh bạc giao dịch 350 tỷ đồng

Quảng TrịĐường dây do Lê San U, 26 tuổi, cầm đầu đã tổ chức cá độ bóng đá gần 12 tháng, giao dịch 350 tỷ đồng.

Ngày 17/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Lê Văn U và 7 người người về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Cảnh sát đọc lệnh tạm giữ 8 người. Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo điều tra đường dây này gồm: Lê San U, Nguyễn Hữu Long, Hoàng Văn Huân, Trương Văn Hợp, xã Ninh Châu; Trần Văn Dương, xã Cam Hồng; Trương Văn Tường, Trương Lưu Quỳnh, trú xã Quảng Ninh; Lê Văn Sáu và Nguyễn Thanh Hậu, xã Trường Ninh.

Lê San U bị cáo buộc là nghi can cầm đầu tại tỉnh Quảng Trị. Từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này giao dịch 350 tỷ đồng, tổ chức đánh và đánh bạc chưa được công bố.

Vụ án đang mở rộng. Cảnh sát đề nghị những người liên quan đến đường dây đánh bạc liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự để đầu thú.

Đắc Thành