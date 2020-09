Đường dây đánh bạc giao dịch 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Hơn 100 cảnh sát đột kích 20 địa điểm ở Đà Nẵng, bắt nghi can cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng là Huỳnh Ngọc Anh, 48 tuổi.

Khuya ngày 23/9, công an đã tạm giữ Ngọc Anh cùng 21 người ở Đà Nẵng. Cùng thời điểm, trong chuyên án này, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra hơn 10 địa điểm, bắt nhiều người liên quan về hành vi tổ chức đánh bạc.

Công an khám nhà một nghi phạm trong đường dây cá độ. Ảnh: Anh Lai.

Nhà chức trách cáo buộc Ngọc Anh cầm đầu đường dây, liên hệ với các trang đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài để mở tài khoản tổng tham gia cá cược kết quả các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài...

Ngọc Anh sau đó phân phối và quản lý các "tài khoản con" với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (39 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà). Người chơi phải liên hệ với các "đại lý" để mua hoặc ứng trước một số tiền ảo.

Tiền thắng bạc sẽ được quy đổi và giao dịch bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng. Tham gia đường dây này có nhiều người vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay nặng lãi ở Đà Nẵng và Gia Lai.

Công an cho biết, đầu năm đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây của Ngọc Anh ước tính hơn 3.000 tỷ đồng.

Ngọc Trường