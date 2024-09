Đường dây đánh bạc bằng tiền ảo quy mô lớn bị phát hiện

Nghệ AnTrần Vũ Toàn cùng 16 đồng phạm bị bắt với cáo buộc tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia dựa trên biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT.

Ngày 5/9, Toàn, 34 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP HCM; Hoàng Thị Hoa, 42 tuổi, trú TP Vinh, cùng 15 người (9 nam, 6 nữ, tuổi 21-42) đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra các tội liên quan Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Nghi can Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Nhà chức trách cáo buộc, đầu năm 2024, Toàn cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên một website, quy tụ nhiều "chân rết" tham gia. Hoa được giao phụ trách chi nhánh tại Nghệ An.

Đây là website đánh bạc đặt máy chủ ở nước ngoài, hoạt động dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT. Khi đăng ký tài khoản trên trang này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng liên xuống của cặp tiền ảo, từ đó chọn lệnh mua bán, mỗi phiên đặt cược trong 30 giây.

Kết thúc giao dịch, nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán, người chơi thì sẽ giành phần thắng, hưởng 95% số tiền đặt cược. Ngược lại, người chơi mất toàn bộ số tiền đã đặt.

5 xe sang bị tịch thu. Ảnh: Hòa Vang

Nhóm Toàn thường đăng ảnh cảnh lái xe sang, mua sắm hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi trên các nền tảng mạng xã hội để khoe sự giàu có, thu hút người tham gia đánh bạc.

Sau nhiều tháng theo dõi, cuối tháng 8, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an nhiều địa phương đã đột kích các mắt xích của đường dây tại Yên Bái, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM.

Một số nghi can trong đường dây đánh bạc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Cảnh sát bắt 17 người, thu 5 xe Mercedes, Bentley, Porsche cùng nhiều tang vật. Nhà chức trách xác định, trong gần 9 tháng hoạt động, tổng số tiền giao dịch đánh bạc trực tuyến của đường dây lên tới 10 triệu USDT, quy đổi ước tính 250 tỷ đồng.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng