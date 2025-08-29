Đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng của 'trùm' người Ấn Độ bị truy tố

TP HCMHuỳnh Long Nhu móc nối với người đàn ông Ấn Độ, điều hành đường dây đánh bạc bằng tiền USDT, ETH, Naga rồi lôi kéo 3 anh em ruột cùng nhiều đồng phạm tham gia.

Ngày 29/8, hành vi của Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cùng 42 đồng phạm được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trong đó, Nhu cùng em trai Huỳnh Long Tứ (27 tuổi), em gái Huỳnh Thị Hạ Tây, và 9 người khác bị truy tố về cả hai tội danh. Người em khác của Nhu là Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) cùng 20 bị can bị cáo buộc tội Tổ chức đánh bạc.

Người đàn ông Ấn Độ bị xác định là "ông trùm" của đường dây, cùng nhiều nghi can khác đã bỏ trốn, nên cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, xử lý sau.

Trong phạm vi vụ án này, anh em Nhu có vai trò cầm đầu, điều hành. Vụ án có quy mô đặc biệt lớn, bị triệt phá cuối năm 2021. Sau gần 4 năm điều tra với 15 lần điều tra bổ sung, đây là lần đầu VKS ra cáo trạng.

Huỳnh Long Nhu khi bị bắt. Ảnh: Tường Vân

Cáo trạng không đề cập tổng số tiền đánh bạc của đường dây này, song kết quả điều tra trước đó xác định số tiền người chơi là đặc biệt lớn - khoảng 3,8 tỷ USD (gần 88.000 tỷ đồng). Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, còn Huỳnh Long Bạch hơn 44 tỷ đồng (tương đương 2,54 triệu USD). Số tiền này được "rửa" bằng hình thức mua bất động sản, ôtô và chuyển ra nước ngoài.

Theo cáo trạng, anh em Nhu lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT trong giao dịch và thanh toán, đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, lôi kéo nhiều người hoạt động tội phạm. Họ thuê các chuyên viên IT giỏi, thậm chí cả nhiều người nước ngoài, để thiết kế trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com); thuê cổng game đánh bài trực tuyến có trụ sở đặt tại nước ngoài để tổ chức đánh bạc.

Trong đó, Nhu điều hành đường dây qua trang Swiftonline.live, còn Bạch điều hành trang còn lại.

Từ đầu năm 2020, các trang web này đã thu hút khoảng 25 triệu tài khoản. Riêng đường dây của Nhu có số lượng rất lớn người chơi với gần 20.000 tài khoản. Sau vài tháng, nhóm Nhu, Bạch thường xuyên thay đổi tên miền để né tránh lực lượng chức năng.

Huỳnh Long Bạch lúc bị bắt. Ảnh: Tường Vân

Nhóm Nhu lôi kéo người chơi bằng cách kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, cam kết lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày. Nếu khách đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền; người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu thêm được nhiều người tham gia.

Các thành viên trong đường dây lập nhóm trên mạng xã hội Telegram, do các nhóm trưởng quản lý, để phân chia khung giờ và hướng dẫn cách chơi.

Các con bạc phải tạo tài khoản trên Swiftonline.live (một người chơi có thể tạo nhiều tài khoản game) sau đó dùng tiền Việt Nam mua USDT (có giá tương đương USD) trên sàn Remintano, Binance... hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác, sau đó chuyển vào ví điện tử trên web Swiftonline.live.

Hệ thống sàn Swiftonline.live sẽ nạp USDT vào tài khoản game để người chơi tham gia đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức.

Điều kiện để được tham gia cá cược là các tài khoản game phải có tối thiểu 20 USDT. Nếu người chơi thắng hoặc không tiếp tục chơi nữa thì có thể rút tiền về bằng cách chuyển từ tiền USDT trên sàn Swiftonline.live về các ví tiền ảo trên sàn Remitano, Binance (ở nước ngoài)... hoặc mua bán giữa những người chơi với nhau rồi tự bán để chuyển thành tiền Việt Nam.

Tuy nhiên, Swiftonline.live chỉ cho rút khi tài khoản người chơi có tối thiểu 20 USDT.

Các ôtô là tang vật vụ án, bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Tường Vân

Với cách thức tương tự, người chơi tạo tài khoản game trên trang Nagaclubs.com, sẽ dùng tiền Việt Nam mua tiền kỹ thuật số ETH, USDT để nạp vào ví điện tử của trang web này. Hệ thống trên sàn Nagaclubs sẽ tự động quy đổi thành đồng Naga để người chơi dùng đánh bạc (1 Naga = 10 USDT).

Nagaclubs.com cũng tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp, người chơi vừa tham gia đánh bạc vừa tổ chức đánh bạc bằng cách lôi kéo nhiều người tham gia.

Đường dây này chia thành 10 cấp đại lý từ VIP 1 đến VIP 10, tùy vào số lượng tài khoản thành viên đánh bạc và số tiền dùng để đánh bạc. Naga sẽ tự động thanh toán hoa hồng cho các cấp đại lý bằng tiền số vào tài khoản game.

Video đường dây đánh bạc Khi triệt phá đường dây này năm 2021, Công an TP HCM đã thu giữ nhiều tang vật, tài sản. Video: Tường Vân

Hải Duyên