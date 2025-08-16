Đường dây đa cấp lừa đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS

Phú ThọNguyễn Chánh Đáng bị cáo buộc mở đường dây kinh doanh theo mô hình đa cấp để dụ dỗ "con mồi" đầu tư đồng tiền kỹ thuật số TCIS, ước tính hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Nguyễn Chánh Đáng, 39 tuổi, trú TP HCM; Doãn Văn Mạnh, 32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ và Trần Minh Nhật, 48 tuổi, trú TP HCM, để điều tra tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, theo điều 217a Bộ luật hình sự.

Công an đã thu hồi hơn 30 tỷ đồng, nghĩa là hơn 50% số tiền lừa đảo.

Ngày 9/8, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ dẫn đầu tổ công tác khám xét hội thảo của Đáng đang tổ chức tại du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội. Tại đây, hơn 200 người đang bị đường dây này dụ dỗ tham gia bằng thủ đoạn quảng cáo khuếch trương.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai Nguyễn Chánh Đáng (áo trắng, bên trái). Ảnh: Công an cung cấp

Đáng là chủ mưu, thuê người mở website tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của người đầu tư. Trên website, Đáng cho đăng tải thông tin Công ty Công nghệ TCIS hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Theo nhà chức trách, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS - loại không có giá trị lưu hành. Họ thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt đến thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm tại các tỉnh thành.

Đáng cho quảng cáo rầm rộ rằng nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần. Thực tế, Đáng không có liên kết với Công ty Công nghệ TCIS tại Canada, không được cấp có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Công an tỉnh Phú Thọ ập vào hội thảo hôm 9/8. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xác định, đường dây này hoạt động từ tháng 6/2024 đến nay và đã dụ dỗ được hàng nghìn người tham gia mở hơn 4.000 tài khoản. Đáng dùng chính tiền của nhà đầu tư TCIS để trả cho họ và tiền của những người sau trả cho người trước.

Tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Tiền chiếm đoạt được của nhà đầu tư, Đáng dùng để kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử.

Hội thảo quảng cáo có người nước ngoài là doanh nhân thành đạt đến chia sẻ song thực chất là "đóng vai". Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi người bị hại trong vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra trình báo để được bảo vệ quyền lợi theo quy định. Đồng thời, công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào "đầu tư tiền kỹ thuật số", "lợi nhuận khủng" hay "đa cấp trá hình" để thu lợi nhuận cao.

Phạm Dự