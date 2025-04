Đường dây cung cấp 5 tấn xyanua cho vàng tặc bị phát hiện

Lào CaiCảnh sát phát vừa triệt phá đường dây dây mua bán, vận chuyển gần 5 tấn hoá chất chứa chất độc xyanua cung cấp cho khai thác vàng trái phép.

Ngày 2/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết 47 người bị xác định có liên quan đến các hành vi Mua bán, vận chuyển trái phép chất độc, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Hiện trường bên trong một hầm lò bị triệt phá. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, đường dây do Nguyễn Thị Hoàn, trú tại thành phố Lào Cai, cầm đầu. Hoàn cùng với nhóm khai thác vàng trái phép tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Hứa Văn Thức lập đường dây mua bán, vận chuyển hóa chất trái phép. Từ đó, các nghi phạm tiến hành khai thác trái phép tài nguyên một cách liên hoàn, khép kín.

Hoàn và Thức cung cấp hóa chất cho nhiều nhóm thu gom, khai thác, xay xát quặng vàng trái phép. Nhóm tội phạm hoạt động chủ yếu vào ban đêm, khai thác trong hang sâu trên rừng tại huyện Văn Bàn.

19h30 ngày 28/3, Công an tỉnh Lào Cai huy động 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét 7 địa điểm tại các địa phương liên quan, bắt quả tang 47 người liên quan.

Cảnh sát thu giữ tại hiện trường hàng nghìn kg hoá chất chứa chất độc xyanua. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định các nghi phạm đã mua bán, vận chuyển trái phép gần 5 tấn hoá chất chứa chất độc xyanua. Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ 22 kg hạt nổ, 69 kíp nổ, gần 10 cây vàng chưa xác định hàm lượng, 125 triệu đồng, 12 tấm kính thủy ngân, 10 bộ máy nghiền...

Phạm Dự